"Полесье" - "Шахтер": онлайн-трансляция полуфинала Кубка Украины (видео)

Большая игра пройдет в Житомире

В среду, 23 апреля, в Кубке Украины-2025 определятся все финалисты. В полуфинале сыграют 3 команды Украинской премьер-лиги ("Полесье", "Шахтер" и "Динамо") и представитель Первой Лиги ("Буковина").

На сайте "Телеграф" будет доступна онлайн видеотрансляция матча 1/2 финала КУ "Полесье" — "Шахтер". Начало игры в 18:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция полуфинала Кубка Украины "Полесье" — "Шахтер":

"Полесье" — "Шахтер" - 1-й тайм

"Полесье" — "Шахтер" - 2-й тайм

Добавим, что организатор трансляции, ФК Полесье, также выпустит в прямом эфире предматчевую студию и послематчевый анализ встречи.

"Полесье" — "Шахтер" - студия перед матчем

"Полесье" — "Шахтер" - анализ матча

Где и когда смотреть матч "Полесье" — "Шахтер":

Игра "Полесье" — "Шахтер" состоится в Житомире. В прямом эфире в Украине и мире поединок будет доступен для просмотра на YouTube-канале "ФК Полісся Житомир".

Прогноз букмекеров на матч "Полесье" — "Шахтер":

По мнению специалистов, Горняки являются безоговорочными фаворитами встречи, несмотря на то, что проведут игру в гостях. На выход дончан в финал турнира аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,27. Подобный успех "Полесья" менее вероятен — коэффициент 2,91. К слову, Волки — очень неудобный соперник для "Шахтера". Донецкий клуб ни разу не выигрывал "Полесье" в официальных матчах (4 поражения и 1 ничья).

В последний раз "Шахтер" и "Полесье" пересекались в первом круге УПЛ 2024/25. 15 декабря 2024 года Волки минимально одолели Горняков — 1:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". Горняки пробились в 1/2 КУ-2025, минимально обыграв "Александрию" (1:0). В другом полуфинале сыграют "Динамо" и "Буковина". Перед этой игрой вспыхнул скандал, ведь перволиговой команде запретили играть дома.