Европейский друг Путина активно помогает Украине бороться с россиянами: сумма поставок вооружений огромна

Президент страны утверждает, что все еще никого не поддерживает

Несмотря на то, что Сербия не присоединилась к западным санкциям, она косвенно причастна к усилению обороноспособности Украины. При этом она все еще считается главной союзницей России в Европе.

Об этом пишет Financial Times. Авторы материала подсчитали, что в Украину через третьи страны попали сербские снаряды на сумму в 800 миллионов евро.

При этом сумму косвенно подтвердил президент страны Александр Вучич. По его словам, эта бизнес-возможность является частью экономического возрождения страны, но при этом добавил, что не будет занимать чью-либо сторону в войне.

"Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать в Украину или в Россию… но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами, другими. Что они с этим делают в конечном счете – это их дело", — сказал Вучич.

Он подчеркнул, что может догадываться куда попадают боеприпасы, но отмечает, что это "не его дело".

"Я должен заботиться о своих людях, и это все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья и в Киеве, и в Москве. Это наши братья-славяне", — сказал президент Сербии.

Также он отметил, что цифра в 800 миллионов кажется верной "за два или три года" поставок.

Хотя Сербия и не присоединилась к антироссийским санкциям, однако она осудила российское вторжение и признает оккупированные территории, включая Крым, частью Украины. Также ее представители присутствовали на Саммите мира и подписали итоговое коммюнике.

Стоит отметить, что в мае Сербию посетили глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и первая леди Елена Зеленская. После этого Белград пообещал предпринять дальнейшие шаги по улучшению двусторонних отношений и вернуть посла в Киев.