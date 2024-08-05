"Ситуация может стать еще хуже": Польша столкнулась с проблемами из-за нехватки украинцев

Поток мигрантов в Польшу снизился

Польша начинает испытывать серьезные проблемы из-за нехватки рабочих рук. Экономика страны имеет существенную зависимость от мигрантов из Украины, а теперь их приток замедляется.

Об этом пишет Rzeczpospolita. Отмечается, что уже сейчас компании испытывают трудности с подбором сотрудников, поскольку число вакансий растет, а количество доступных кадров снижается.

"В некоторых отраслях нехватка кадров является проблемой половины и более компаний. Это происходит в строительных, производственных компаниях, транспорте и логистике, где работает много иммигрантов. Ситуация может стать еще хуже", — сообщает издание.

В материале говорится, что экономисты Credit Agricole считают потенциал для притока иностранных рабочих ограниченным, поскольку приток работников из Украины и Беларуси снижается, а правительство может ужесточить миграционную политику, что повлияет на миграцию из более отдаленных стран.

"Заявления заместителя министра Мацея Душчика, ответственного за миграционную политику, позволяют предположить, что количество иммигрантов в Польше быстро приближается к пределу, установленному национальными возможностями для их интеграции", — цитирует издание доклад экономистов.

Отмечается, что это касается не только того, сколько мигрантов может принять общество без создания социальной напряженности, но и экономических проблем, вроде необходимости обеспечить их жильем, медицинским обслуживанием и образованием их детей.

Как сообщалось ранее, ВВП Польши в 2023 году на 0,7–1,1% зависел от украинцев, а в долгосрочной перспективе, этот показатель может вырасти до 0,9–1,35%.