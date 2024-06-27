Поляки изменили отношение к украинцам? Что говорят исследователи, местные жители и наши беженцы

В ходе опроса авторы исследования обнаружили новое явление — "положительный диссонанс отношения"

Сначала местные, а за ними и наши медиа растиражировали новость о том, что в Польше ухудшается отношение к украинским беженцам. Это вроде бы показал общий опрос Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии. "Телеграф" поинтересовался, как проводили исследования, и пообщался с украинцами и поляками, чтобы выяснить, как обстоит ситуация на самом деле.

Падение — по всем вопросам

Настроения местного населения по отношению к украинцам, которые стали частью польского общества из-за войны, и оказание им помощи различные организации проверяют регулярно. Например, исследование польского рынка труда, проведенное Personnel Service 2023 показало: каждый пятый поляк негативно относится к украинцам, которые нашли убежище в его стране.

"Ухудшение отношения к украинцам является следствием нескольких факторов, включая длительную войну и помощь, а также макроэкономические вызовы, такие как высокая инфляция. Эти обстоятельства приводят к тому, что поляки больше стали бояться, что украинские работники могут забрать у них работу, а 40% поляков ассоциируют приток граждан Украины на польский рынок труда со снижением темпов роста заработной платы", — цитирует результат исследования портал Yavp.pl.

В динамике изучает общественное восприятие беженцев и действий польского и украинского государств по их поддержке Варшавский университет и Экономико-гуманитарная академия. Результаты очередного исследования, которое все активно распространяют, первым обнародовало издание Rzeczpospolitа. При этом сделало акцент, что с начала полномасштабного вторжения приверженность к нашим соотечественникам среди поляков уменьшилась во всех сферах жизни.

С начала полномасштабного вторжения тысячи украинцев нашли убежище в соседней Польше.

В цифрах это выглядит так. Количество поляков, считающих помощь Украине обязательной для Польши, на сегодняшний день снизилось до 31% (в январе 2023 года такой однозначный ответ давало вдвое больше опрошенных — 62%). Еще 43% учасников опроса говорят, что страна "скорее должна помогать", а против выступили 19% респондентов.

Кроме того, большинство участников исследования (72%) уверены: несмотря на войну Украины с Россией, в приоритете Польши должны быть собственные интересы. И прежде всего здесь речь идет об экспорте продовольствия. И только 15% респондентов имеют противоположное мнение.

На сегодняшний день принимать беженцев из Украины с возможностью поселения готовы 17% поляков, хотя год назад такое намерение декларировали 37% опрошенных. За возвращение наших соотечественников на Родину после того, как война закончится, выступает 61% поляков.

Не поддерживают в подавляющем большинстве участники и социальное обеспечение украинцев. В частности, 95% поляков выступают за сокращение выплат. И здесь следует отметить, что польское правительство и так двигается в этом направлении. Ведь с 1 июля 2024 новоприбывшим переселенцам из Украины уже не будут выплачивать единовременную денежную помощь в 300 злотых (около 3000 гривен). Также завершилась программа 40+, которая предусматривала выплату 40 злотых в сутки для одного человека для покрытия расходов на проживание и питание.

С нового учебного года посещение польских школ станет обязательным условием для детей из Украины.

"Что нас действительно удивило в этом опросе, это значительное падение по всем вопросам, кроме школьного обучения для украинских детей, которое остается стабильно высоким. Возможность ходить в школу поддерживают 82% респондентов", — цитирует польское издание Geopolityka доктора Роберта Станишевского, который был руководителем проведённого исследования.

Такие изменения в отношении поляков к беженцам из Украины специалисты объясняют, с одной стороны, различиями между нациями. По словам некоторых участников опроса, у наших соотечественников якобы есть "восточная ментальность, советская культура", из-за чего у них отсутствует "забота об общем благе". Также полякам не нравится требовательность украинцев и их "претензионная позиция" на такие же, как у местных права и социальные гарантии.

Некоторые журналы в руки противно брать

Оригинальный текст свежего исследования найти не удалось, но в сети опубликован рапорт с результатами одного из предыдущих по той же теме. И в нем отмечено, что опрос охватил только 584 поляка в возрасте от 16 до 68 лет. По сравнению с общим количеством населения Польши в более 36,82 млн человек эта цифра выглядит мизерной. Так что результат вряд ли можно считать отражающим общенациональные настроения.

При этом авторы исследования отмечают выявление во время опроса нового явления — "положительного диссонанса отношения". С одной стороны поляки очень положительно воспринимают беженцев из Украины и это не изменилось с апреля 2022 года по январь 2023 года, когда и проводили упомянутый этап опроса. С другой, именно тогда был впервые задан вопрос: "А изменилось ли ваше отношение к беженцам из Украины за последние полгода?" И вот на него 25% респондентов ответили "да", в том числе 68% заявили, что направление изменений негативное.

Ученые отметили, что такой феномен нужно тщательно изучить. И, судя по результатам нового опроса, который сейчас распространяют медиа, шаги в этом направлении были сделаны, и при исследовании поляков уже расспрашивали именно в нужном контексте.

Украинцы в Польше активно ищут работу, и поляков беспокоит эта конкуренция на рынке труда.

Но, конечно, повлияли на общепольские настроения и политические события, которые произошли с начала полномасштабного вторжения. Здесь и инцидент с падением российской ракеты в Польше, который привел к гибели людей, и волна протестов польских фермеров, и запрет импорта украинского зерна в пять стран-членов Европейского Союза.

— В исследовании, обнародованном Rzeczpospolitа, как раз не хватает информации, что на это ослабление поддержки беженцев из Украины повлияли, прежде всего, протесты польских фермеров, — высказывает свое мнение редактор еженедельника "Nowy Łowiczanin" Войцех Валигурский. — Масштабные, очень хорошо организованные и широко освещенные в СМИ. Их участники выступали против ввоза продукции из Украины, произведенной без соблюдения действующих в ЕС требований. Ведь Польша должна действовать по этим правилам, что делает наши товары более дорогими, в отличие от украинских, которые могут попасть на наш рынок. И эти протесты повлекли за собой изменение настроений относительно поддержки беженцев, потому что люди увидели, что действительно могут пострадать польские интересы.

И второе, мы сталкиваемся с высказываниями украинцев про качество оказания медицинской помощи в Польше. Они говорят, что система здравоохранения в Украине лучше, что у вас проще попасть к врачу. Не знаю, правда ли это. На мой взгляд, это такие… сантименты, представление ситуации лучше, чем она была на самом деле, когда ты вдали от дома. И это, безусловно, цепляет поляков, хотя они тоже жалуются на медицину, на то, что не все хорошо работает. Но когда они стоят в очереди на прием к врачу, они хотят, чтобы украинцы так же ждали и не сетовали, — говорит собеседник "Телеграфа".

Поляки сами недовольны сферой медицины, но их затрагивают жалобы на этот счет со стороны украинцев.

А вот украинцы, проживающие в Польше не один год, отмечают: стоит разделять рядовых поляков и медиа. Потому что последние часто играют на руку определенным политическим силам и в зависимости от этого выбирают тональность публикаций по украинскому вопросу.

— Есть СМИ, которые постоянно плохо пишут о нашей стране и ее гражданах, — говорит Наталья, которая переехала в соседнюю страну задолго до полномасштабной войны. — Например, журнал "Do rzeczy". Его даже противно в руки брать. Но кто-то его читает. Там владельцы из партии "Конфедерация", страшные националисты, поэтому там такой контент. Или "Gazeta Polska" пишет всегда то, что выгодно партии PiS. Когда она была у власти и модно было дружить с Украиной, мы были представлены в хорошем свете, а как начались протесты из-за зерна, то уже и украинцы стали не такими хорошими.

Сейчас актуальна тема вступления Украины в ЕС, потому что стартовали очередные переговоры по этому поводу, а польским фермерам это может быть не на пользу. Так что можно ожидать волну негативных публикаций о том, что не стоит принимать наших соотечественников и тому подобное, — добавляет Наталья.

Все зависит от окружения

Украинцы, для которых Польша стала временным домом во время войны, об изменении отношения местных жителей высказываются неоднозначно. Есть те, кто отмечает, что по-прежнему нормально сотрудничает и коммуницирует с "аборигенами", без упреков и претензий с их стороны. Так, по словам Екатерины, занимающейся в Гданьске культурными проектами, решающую вещь в этом играет круг общения.

- Меня окружают толерантные и прогрессивные люди, поэтому для меня ничего не изменилось, — говорит девушка. — Поляки, с которыми я работаю и общаюсь, не потребляют новостной фастфуд, соответственно, ориентируются на собственные мысли и ощущения, в том числе в восприятии украинцев.

— С марта 2022 года, когда я с детьми приехала в Польшу, я не встретила ни одного поляка или польки, которые негативно относились бы к нашей семье, — говорит запорожанка Анна Рубель. — Уже почти два года работаю в небольшой фирме, где я единственная украинка. И могу сказать, что отношения за это время только улучшились. Мы больше понимаем друг друга, больше познали культуру и традиции наших народов. Кстати, несколько моих польских коллег — фермеры. После работы они возвращаются в свои хозяйства — где есть и поля, и домашний скот. Часто они угощают меня тем, что выращивают сами, или что дает их живность — клубникой, яблоками, куриными яйцами.

Но скажу честно: я понимаю, почему растет процент поляков, чье отношение к украинцам изменилось не в лучшую сторону. По работе довольно часто бываю в больших городах. В Варшаве, Кракове поражает количество автомобилей представительского класса, принадлежащих нашим соотечественникам. Привычная картина – Hummer или Lexus в цвете хамелеона за несколько десятков тысяч евро на тротуаре возле дорогого ресторана. И… с киевскими номерами. Впечатляет также количество русскоязычных людей в торговых центрах. И это не русские и не белорусы. Не буду скрывать, некоторые из "наших" ведут себя очень по-хамски. Поэтому не оправдываю поляков, которые меняют свое отношение к украинцам, так как некоторые наши граждане дают для этого повод, к сожалению, — констатирует Анна.

Хорошо организованные протесты польских фермеров повлияли на восприятие украинцев.

При этом часть украинцев в разговорах признают: они либо сами сталкивались с проявлениями буллинга со стороны поляков, либо слышали жалобы на оскорбительные высказывания или действия из-за своего происхождения от знакомых.

— В бытовом общении — на рынке, в магазинах или аптеках — у меня не было никаких проблем с поляками за почти два года жизни в Варшаве, — говорит Елена, которая нашла в столице Польши пристанище вместе с семьей. — Был только один досадный инцидент: мы остановились на автомобиле в центре города, человек, переходивший перед нами дорогу, увидел наши украинские номера и плюнул в нашу сторону. А потом еще несколько раз оглянулся на нас, сжимая кулаки.

— Как ни странно, агрессию я увидела со стороны детей-поляков в школе, где учится мой сын, — приводит пример еще одна украинка, живущая неподалеку от Вроцлава. — Младшие иногда отказываются играть с ним, потому что он украинец. А подростки, когда слышат украинский язык, могут крикнуть вслед: "Spierdalaj na Ukrainę". А однажды один парень вообще начал имитировать звуки взрывов, смеяться и повторять фамилию Путина. Это малоприятно, но ты понимаешь, что они что-то слышали от родителей, но сами не очень понимают, о чем идет речь.

Часть наших соотечественников отмечает: они не заметили изменений в отношении поляков.

— Когда я приехал в Польшу 10 лет назад, учился в университете, увидел открытость и доброту со стороны поляков, нашел среди них друзей, — рассказал винничанин Николай Бахур, вице-президент фонда "Початок", объединяющий украинцев в польском городе Еленя-Гура. — Несмотря на это, иногда проскакивали дискриминационные моменты, упоминания о событиях на Волыни, фигуре Бандеры — то, о чем я тогда не слышал. Но это были единичные случаи. Конечно, возникала определенная напряженность и из-за каких-то трагических инцидентов, в которых фигурировали украинцы, например, аварии. В таком случае "пятно" словно падало на все сообщество. И я пытался противодействовать этому, быть активным в медиа, соцсетях, переключать с негатива на какие-либо положительные дела и примеры.

Когда началась полномасштабная война, Польша приняла много украинцев и оказала им значительную помощь. Помимо того, некоторые из местных говорили: со временем это изменится, потому что у поляков закончатся силы, финансы и время, а потребности в поддержке беженцев не исчезнут. Мы наблюдаем, что так и вышло. Мы слышим: "Хватит выделять технику и оружие, давайте все на фронт!" Очень много хейта в лентах, потому что у пропаганды тоже есть свои последствия. И в привычной жизни отмечу, что раньше было гораздо легче общаться с поляками, а сейчас часто чувствую неуважение, какой-то игнор. Например, пытаюсь привлечь местного тренера по волейболу для занятий с нашей молодежью, но в ответ отговорки из-за нежелания участвовать в таком интеграционном мероприятии.

И это один такой момент, но есть и другие. Поэтому все же наблюдается тенденция ухудшения отношения к украинским беженцам. И, по моему мнению, не только в Польше. Недавно с представителями нашего фонда был на конференции в Чехии, на которые работники разных учреждений признавались, что не знают, где брать силы для работы с мигрантами. Ведь есть те, кто кричат, требуют что-то, и это тоже влияет на общее восприятие. Равно как и факты, когда на бесплатное жилье или выплаты претендовали люди, которые приезжали на крутых машинах, лучших, чем у тех, кто давал им убежище. То есть, изменения спровоцированы многими аспектами, и это то, с чем нужно работать, — резюмирует Михаил.