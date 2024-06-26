Нас ругают, а мы поднимаем им экономику: в Польше более 50 тысяч украинцев открыли свой бизнес

Наши граждане приносят много денег в польский бюджет

Несмотря на множество скандалов и регулярную блокировку польско-украинской границы, украинцы поднимают экономику Польши. С 2022 года в этой стране было открыто около 8 тысяч обществ с ограниченной ответственностью (ООО).

Более 50 тысяч украинцев зарегистрированы в Польше как индивидуальные предприниматели. Об этом первый вице-президент Польско-украинской хозяйственной палаты Дариуш Шимчиха заявил на 3-м Форуме обновления в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

Украинцы открыли в Польше 8 тысяч ООО

"С начала полномасштабного вторжения в Польше было зарегистрировано более 8 тысяч обществ с ограниченной ответственностью с участием украинского капитала и более 50 тысяч единоличных предпринимателей", ― сказал Шимчиха.

Отметим, что под ООО обычно подразумевают малые и средние компании. Приведенная статистика актуальна за более чем два года с начала полномасштабной войны.

О перспективах украинского бизнеса в Польше сказал член правления Национальной хозяйственной палаты Польши Марек Бельский. Он привел опыт польских предпринимателей, которые открывали свое дело в Германии, а затем вернулись на родину с новым опытом.

"Польские компании, которые в начале 2000-х были созданы в Германии, за 10-15 лет вернулись на польский рынок и как носители европейского опыта оказали огромное влияние на трансформацию Польши", ― сказал Бельский.

Президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков сказал, что Польша — пример крупнейшей релокации украинского капитала и рабочей силы. Он отметил, что украинские предприниматели хорошо адаптируются на европейском рынке. Председатель правления Польского агентства инвестиций и торговли Анджей Дыха отметил, что в Варшаве работает коворкинг для бизнесменов Украины и открыто представительство "Дии".

Для справки: по данным Евростата, в Польше проживает 953,93 тысячи украинцев, выехавших из Украины из-за полномасштабной войны. Они имеют статус временной защиты. Отметим, что такое количество составляет 22,7% всех украинских мигрантов с таким статусом, которые находятся на территории Евросоюза.

Ранее "Телеграф" писал, как поляки "нападают" на украинцев. Они даже начали клеить наклейки на автомобили вынужденных мигрантов из Украины.