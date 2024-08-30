Изготовляли управляемые ракеты: в Германии произошел взрыв на заводе оборонного концерна, есть пострадавшие (фото)

Компания основана в 1902 году

В пятницу, 30 августа, в немецком Тройсдорфе прогремел взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ. В результате чего двое сотрудников получили серьезные ранения.

Об этом сообщает Telegram-канал Bild. На месте взрыва уже работают спасательные вертолеты, правоохранители и пожарные.

Пока причины взрыва неизвестны. Согласно предварительной информации, событие произошло на территории оборонного предприятия Diehl Defense, которое, в свою очередь, имеет две дочерние компании в Тройсдорфе:

Dynitec;

DynaEnergetics.

Diehl Defense – что известно

Diehl Defense – немецкая компания, специализирующаяся на производстве высокотехнологичного оборонного оборудования. Основанная в 1902 году, компания является частью конгломерата Diehl, охватывающего различные сектора, включая оборону, авиацию и технологии. Diehl Defense занимается разработкой и производством систем противовоздушной обороны, управляемых ракет, боевых систем и других высокотехнологичных решений для защиты и безопасности.

Компания отмечается инновациями в области ракетных систем и технологий противоракетной обороны. Одним из ключевых продуктов является система противовоздушной обороны IRIS-T.

Напомним, что в начале мая был пожар на предприятии-производителе ПВО Iris-T. Этот завод находится в Берлине.

Кроме того, ранее "Телеграф" писал, что в конце июля в Германии на крупнейшем химическом заводе раздавались взрывы.