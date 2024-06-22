Пожар на производстве IRIS-T в Германии: не исключается вариант диверсии

Дефект, из-за которого произошел пожар, мог быть результатом диверсии

Пожар в строительном комплексе компании Diehl Metal Applications в Берлине, который произошел в начале мая, предварительно объясняется возникновением технического дефекта. А вот сам дефект мог возникнуть из-за целенаправленной диверсии.

Об этом сообщает немецкое издание rbb24 со ссылкой на выводы экспертов по пожарному страхованию, сделанные по результатам расследования инцидента. Эксперты не исключают, что мог иметь место саботаж.

Управляющий директор компании Томас Хер во время общения с журналистами не исключил того, что была совершена диверсия, особенно зная о деятельности компании Diehl Metal Applications. К тому же, пожар на производстве нанес компании многомиллионный ущерб.

Отметим, что компания Diehl Defence производит комплексы IRIS-Т, которые Украина получает от Германии. Это зенитные ракетные комплексы ПВО среднего радиуса действия, предназначенные для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

Как писал "Телеграф", шпионская война России с Западом впервые со времен холодной войны набирает обороты. Доказательством тому является также распространение секретных разговоров немецких офицеров о предоставлении Украине крылатых ракет.

Недавно правоохранительные органы Великобритании сообщили о разоблачении российской шпионской сети. Она состояла из шести граждан Болгарии, которые шпионили в пользу российского террористического режима.