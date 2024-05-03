Берлин в токсичном дыме: горит завод компании, производящей ПВО Iris-T (фото, видео)

Пожар охватил все четыре этажа здания

В пятницу, 3 мая, в Германии в Берлине вспыхнул мощный пожар. Предварительно известно, что горит завод компании "Diehl Metal Applications" в районе Лихтерфельди, производящей системы ПВО Iris-T.

Образующийся дым может содержать ядовитые соединения, ведь горят серная кислота и цианид меди. На заводе производят рафинирование и гальванизацию металлов. Об этом пишет BILD.

"Мы можем подтвердить, что в здании также горят химикаты. Там хранились серная кислота и цианид меди. Существует риск образования цианида водорода, который поднимется в воздух вместе с дымом. В настоящее время дежурят 130 пожарных", — сообщает пожарная служба.

Спикер пожарной службы Берлина Адриан Венцель подтвердил угрозу образования токсического облака и распространения химикатов воздухом. По его словам, пожар охватил все четыре этажа здания. Часть уже обрушилась. Однако пожарные могут тушить огонь только извне, ведь изнутри уже невозможно взять его под контроль.

Местные СМИ пишут, что часть Берлина уже накрыл дым с химикатами. Жителям столицы пришло уведомление об опасности, некоторые магазины, школы и другие учреждения уже закрыты.

Опубликована карта с предполагаемой зоной распространения дыма, где красным отмечена вся западная часть города. Ветер разносит ядовитое облако на север.

Зона поражения

Отметим, что компания "Diehl Defence" производит комплексы IRIS-Т, которые недавно получила Украина от Германии. Это зенитные ракетные комплексы ПВО среднего радиуса действия, предназначенные для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Воздушных силах ответили, когда в Украину поставят Patriot.