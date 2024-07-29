На предприятии производят некоторые материалы для военной техники

В понедельник, 29 июля, примерно в 12 часов на крупнейшем химическом заводе Германии BASF прогремел мощный взрыв. 14 сотрудников предприятия в Людвигсхафене получили незначительные травмы, сейчас они находятся под наблюдением медиков.

После взрыва начался мощный пожар, а близлежащие территории оказались под огромным облаком черного дыма. Об этом сообщает BILD.

Взрыв на заводе BASF в Германии

Инцидент случился примерно в 12 часов. Взрыв произошел в южной части предприятия BASF. После него начался пожар. Местные жители перепугались из-за взрыва и сообщили о нем правоохранительным органам.

В BASF подтвердили инцидент. В 14 часов в компании заявили, что пожарная бригада завода справилась с возгоранием.

Есть пострадавшие. 14 сотрудников предприятия получили незначительные травмы. На всякий случай за ними наблюдают медики.

Учитывая, что взрыв произошел на химическом заводе, городские власти предупреждают местных жителей об опасности. Людей просят закрыть окна и включить системы кондиционирования. В черном дыме, образовавшем огромное облако над городами Мангейм и Людвигсхафен, большое количество токсичных веществ.

Что стало причиной взрыва — неизвестно. В публичном пространстве нет версий. Нельзя исключать российскую диверсию. Граждане страны-террористки активизировались в Европе, о чем предупреждали власти Финляндии.

Напомним, что в начале мая был пожар на предприятии-производителе ПВО Iris-T. Этот завод находится в Берлине.

Для справки: BASF — крупнейший химический концерн не только в Германии, но и во всем мире. В Людвигсхафене находится штаб-квартира. Концерн производит много различных видов химической продукции, в частности горюче-смазочные и другие материалы, используемые в военной сфере.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия пыталась убить Армина Паппергера, генерального директора производителя оружия Rheinmetall. Этот завод поставляет вооружение Украине.