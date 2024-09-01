Друзья Путина рвутся к власти: обнародованы экзитполы выборов в восточной Германии

Пророссийские силы набирают популярность на востоке Германии

В Германии 1 сентября проходят выборы в двух федеральных землях бывшей ГДР. При этом экзитполы показывают, что местные жители отдали большое количество голосов за ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD), которая известна пророссийскими взглядами.

Данные экзитполов приводит DW. Помимо того усиление позиций наблюдается у региональной левой партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), которая тоже скептически относится к продолжению помощи Украине.

Саксония является одним из ключевых регионов с наиболее развитой индустрией и традиционно считается одним из оплотов консервативного "Христианско-демократического союза" (ХДС), который ассоциируется с бывшим канцлером Ангелой Меркель. Здесь ХДС занимал первые места с 1990 года, однако сейчас ему приходится очень несладко.

Хотя экзитполы дают ему 31,5% голосов, но AfD в прямом смысле дышит в спину с 30% поддержки. На третьем месте располагается ССВ с 12%, а вот партия канцлера Олафа Шольца получает лишь 8,5%.

В Тюрингии, которая граничит с Саксонией на западе, дела для консерваторов обстоят еще хуже, поскольку тут AfD не оставила им шансов, набирая 30,8% голосов против 24,5% у ХДС. Также тут еще лучшие результаты показала ССВ, набравшая 15,8%. Примечательно, что весьма популярные в этом регионе "Левые" (Die Linke) оказались в этот раз лишь на четвертом месте.

Как известно, ХДС активно поддерживает Украину и выступает за продолжение оказания военной помощи и усиление санкций против России. Впрочем, премьер Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) ранее призывал сократить оказание помощи из-за дыры в федереальном бюджете.

А вот AfD известна своей пророссийской позицией, неоднократно выступала против помощи Украине и критиковала санкции против России. Лидеры партии утверждают, что санкции якобы нанесли больший вред Германии, чем России.

Против помощи Украине также выступает и глава ССВ Сара Вагенкнехт, которая считает, что Берлин должен занять более нейтральную позицию. Кроме того, она считает, что поддержка Украины усугубляет войну и наносит вред экономике Германии и всей Европы.

Напомним, "Телеграф" ранее писал о том, что известно о том, что известно о региональных выборах в Германии и какое влияние они окажут на федеральные выборы, которе состоятся в сентябре 2025 года.