Макрон отказался назначить предлагаемого ультралевыми премьер-министра

Французская ультралевая политическая партия "Непокоренная Франция", лидеры которой известны своими симпатиями к России и диктатору Владимиру Путину, инициировала процедуру импичмента президента Франции Эммануэля Макрона. Это произошло, поскольку Макрон отказался назначить предлагаемого ультралевыми премьер-министра.

Об этом сообщает Deutsche Welle. Отмечается, что об объявлении импичмента сообщила глава парламентской фракции партии "Непокоренная Франция" (LFI) Матильда Пано.

"Предложение резолюции о начале процедуры импичмента президента Республики в соответствии со статьей 68 конституции было направлено сегодня парламентариям для совместного подписания", – написала она.

Пано открыто заявила, что поскольку Макрон отказывается назначить того премьера, которого требуют ультралевые, то французского президента нужно "устранить". Кандидатурой премьера ультралевые видели Люси Касте, но Макрон отказался утвердить назначение, после чего национальный координатор LFI Мануэль Бомпар обвинил лидера Франции в якобы злоупотреблении властью.

Напомним, что в начале июня президент Франции Эммануэль Макрон, столкнувшись с сокрушительным поражением своей партии на выборах в Европейский парламент, пошел на отчаянный шаг: распустил Национальное собрание и назначил внеочередные выборы.

8 июля, по данным второго тура парламентских выборов, первое место занял левый "Новый народный фронт", получивший в новом парламенте 178 мест. Левые буквально выгрызли победу у ультраправой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", известной пророссийскими симпатиями и связями с РФ. Впрочем, в семье не без плохого человека – в объединение левых вошла "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона.

Эта партия также считается пророссийской: она выступает против Макрона и его политики в отношении Украины, требуя заключить компромиссный мир между Украиной и Россией. Также Меланшон, как и Ле Пен, выступает против отправки французских войск в Украину.