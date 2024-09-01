Друзі Путіна рвуться до влади: оприлюднено екзитполи виборів у східній Німеччині

Проросійські сили набирають популярності на сході Німеччини

У Німеччині 1 вересня відбуваються вибори у двох федеральних землях колишньої НДР. При цьому екзитполи показують, що місцеві жителі віддали велику кількість голосів за ультраправу партію Альтернатива для Німеччини (AfD), яка відома проросійськими поглядами.

Дані екзитполів наводить DW. Крім того, посилення позицій спостерігається у регіональної лівої партії "Союз Сари Вагенкнехт" (ССВ), яка теж скептично ставиться до продовження допомоги Україні.

Саксонія є одним із ключових регіонів з найбільш розвиненою індустрією і традиційно вважається одним з оплотів консервативного "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС), який асоціюється з колишнім канцлером Ангелою Меркель. Тут ХДС займав перші місця з 1990 року, проте зараз йому дуже несолодко.

Хоча екзитполи дають йому 31,5% голосів, але AfD у прямому сенсі дихає у спину з 30% підтримки. На третьому місці розташовується ССВ із 12%, а ось партія канцлера Олафа Шольца отримує лише 8,5%.

У Тюрингії, яка межує із Саксонією на заході, справи для консерваторів ще гірші, оскільки тут AfD не залишила їм шансів, набираючи 30,8% голосів проти 24,5% у ХДС. Також тут ще кращі результати показала ССВ, яка набрала 15,8%. Примітно, що вельми популярні у цьому регіоні "Ліві" (Die Linke) виявилися цього разу лише на четвертому місці.

Як відомо, ХДС активно підтримує Україну та виступає за продовження надання військової допомоги та посилення санкцій проти Росії. Втім, прем’єр Саксонії Міхаель Кречмер (ХДС) раніше закликав скоротити надання допомоги через "діру у федеральному бюджеті".

А ось AfD відома своєю проросійською позицією, неодноразово виступала проти допомоги Україні та критикувала санкції проти Росії. Лідери партії стверджують, що санкції нібито завдали більшої шкоди Німеччині, ніж Росії.

Проти допомоги Україні також виступає і голова ССВ Сара Вагенкнехт, яка вважає, що Берлін має зайняти нейтральнішу позицію. Крім того, вона вважає, що підтримка України посилює війну та завдає шкоди економіці Німеччини та всієї Європи.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав про те, що відомо про те, що відомо про регіональні вибори в Німеччині і який вплив вони вплинуть на федеральні вибори, які відбудуться у вересні 2025 року.