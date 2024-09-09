Из-за войны в Украине: страна ЕС разрабатывает план массовой эвакуации населения

Страны региона уже подвергаются атакам

Война в Украине, из-за которой достается и странам-соседкам, побудила Литву разработать национальный план массовой эвакуации населения. По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, этот план должны подготовить к началу октября. Она подчеркнула, что Литва должна быть готова к его реализации.

Об этом пишет LRT. Белотайте объяснила, что в настоящее время планы эвакуации разработаны на уровне местных самоуправлений, а вот общенационального плана пока нет. Теперь, когда из-за войны в Украине диверсии в странах Балтии стали частью новой реальности, гражданская защита стала особенно важной.

"Война против Украины продолжается, страны нашего региона подвергаются гибридным и дезинформационным атакам, а диверсии стали нашей новой реальностью. Мы на передовой, поэтому гражданская защита сейчас является приоритетом", — сказала министр.

Безопасность планируется укреплять как на национальном уровне, так и вместе с соседями Латвией и Эстонией. Страны Балтии намерены просить Евросоюзу финансовую помощь для реализации этих целей, добавила Агне Билотайте.

Это не первый шаг Литвы к безопасности, ведь страна уже укрепила часть границы с Калининградской областью минами и бетонными блоками в форме "зубов дракона".

Ранее мы писали, что в соседней Литве Латвии упал российский военный беспилотник, который должен был атаковать Украину.