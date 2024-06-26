Литва будет направлять часть своего ВВП на помощь Украине: президент озвучил подробности

Президент Литвы заверил, что страна не прекратит поддерживать Украину

Литва намерена выделять на помощь Украине не меньше 0,25% своего ВВП. Это минимальный объем помощи, который утвердили в стране.

Об этом в Twitter сообщил президент Литовской Республики Гитанас Науседа. Он подчеркнул, что Литва не бросит Украину и будет продолжать оказывать помощь так долго, сколько понадобится.

"Сегодня на заседании Государственного совета обороны мы договорились о выделении минимум 0,25% ВВП в поддержку безопасности и обороны Украины. Литва будет продолжать твердо стоять до победы. Мы всегда будем поддерживать свободу", — написал он.

По данным статистики Всемирного банка, ВВП Литвы в 2022 году был на уровне 70,97 млрд долларов. Получается, что 0,25% это примерно 177,5 млн долларов.

Напомним, что в Литве одобрили отправку своих военных в Украину. Однако речь идет не об участии солдат в боевых действиях, а об обучении украинских воинов. Правительство страны уже получило мандат на проведение учений в Украине.

А ранее в Латвии заявили о так называемой "дроновой инициативе". Страна совместно с Великобританией закупит для ВСУ дронов на общую сумму 1 млн. евро. Всего в дроновой инициативе участвуют свыше 20 государств. Члены этой коалиции уже заявили о готовности передать Украине "тысячи беспилотников".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что США выделили Украине 1,5 млрд долларов помощи. Средства будут направлены на восстановление энергетики и не только.