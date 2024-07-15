Литва отменяет бесплатное обучение для студентов из Украины: в чем причина

Эта возможность сохранится для небольшого количества украинцев

Литва отменяет важную льготу для студентов из Украины — теперь они смогут бесплатно получать высшее образование на общих основаниях. Это решение было принято по просьбе официального Киева.

Украина попросила Литву не поощрять отток мозгов. Об этом сообщает литовский публичный вещатель LRT со ссылкой на министерство образования, науки и спорта.

"Мы организовываем все необходимые меры для помощи гражданам Украины, проживающим в Литве, в ответ на нужды украинского государства, в сотрудничестве и без поощрения оттока мозгов из Украины", — отметили в министерстве.

Украинские абитуриенты уже с 1 сентября 2024 года будут поступать в литовские университеты на общих началах. Они не смогут автоматически рассчитывать на бюджетные места.

Нововведение касается не всех. Те студенты, которые уже бесплатно учатся, смогут и дальше пользоваться этой возможностью.

Некоторые учебные заведения в Литве готовы финансировать обучение украинцев, несмотря на решение министерства. О таком решении заявили администрации следующих заведений:

Вильнюсский технический университет имени Гедимина;

Вильнюсский колледж;

Университет Витовта Великого.

Право на бесплатную учебу украинцы получили в 2022 году. Литва разрешила поступать в вузы на льготных условиях. Это была одна из форм поддержки украинцев, бежавших из собственной страны из-за войны.

Отметим, что в Украине обучение в университете является веской причиной для отсрочки от мобилизации. Однако некоторых студентов могут мобилизовать.

Ранее "Телеграф" писал, что в украинских вузах ввели обязательную военную подготовку для студентов. Решение принял Кабмин.