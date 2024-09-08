Неужели сбили? Российский военный дрон "упал" в Латвии во время атаки на Украину

Страны НАТО обеспокоены частыми "визитами" дронов РФ в их воздушное пространство

В Латвии упал российский военный беспилотник, который должен был атаковать Украину, однако залетел на территорию соседнего государства. В стране начато расследование.

Об этом заявил латвийский президент Эдгар Ринкевичс в соцсети Х (Twitter). Как отметил глава государства, в субботу, 8 сентября, в восточной части страны разбился российский военный БПЛА.

"Вчера на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. Продолжается следствие. Мы в тесном контакте с нашими союзниками", — написал Ринчевичс.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украину России все сильнее растет напряжение на восточном фланге НАТО. Ведь все больше российских ракет и дронов нарушают международное воздушное пространство.

Заметим, что в ночь на 8 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину дронами. Некоторые из них нарушили воздушное пространство Румынии. При этом дроны летали в международном воздушном пространстве страны НАТО около часа и их не сбили. Так, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что дроны оказались над Румынией в 02:49 и покинули территорию страны в 03:41.

Напомним, что в Польше сделали заявление по сбитию российских ракет и дронов. Страны НАТО, в которые влетают российские беспилотники, должны их сбивать, ведь они представляют угрозу безопасности государств.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что большинство поляков поддерживают сбивание Польшей российских ракет.