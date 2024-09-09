Через війну в Україні: країна ЄС розробляє план масової евакуації населення

Країни регіону вже зазнають атак

Війна в Україні, через яку дістається і країнам-сусідкам, спонукала Литву до розробки національного плану масової евакуації населення. За словами міністерки внутрішніх справ Литви Агнє Білотайте, цей план мають підготувати до початку жовтня. Вона наголосила, що Литва повинна бути готовою до його реалізації.

Про це пише LRT. Білотайте пояснила, що наразі плани евакуації розроблені лише на рівні місцевих самоврядувань, а от загальнонаціонального плану поки що немає. Тепер, коли через війну в Україні диверсії у країнах Балтії стали частиною нової реальності, цивільний захист став особливо важливим.

"Війна проти України триває, країни нашого регіону зазнають гібридних та дезінформаційних атак, а диверсії стали нашою новою реальністю. Ми на передовій, тому цивільний захист нині є пріоритетом", – сказала міністерка.

Безпеку планується зміцнювати як на національному рівні, так і разом з сусідами — Латвією та Естонією. Країни Балтії збираються просити Євросоюзу фінансову допомогу для реалізації цих цілей, додала Агнє Білотайте.

Зауважимо, що це не перший крок Литви до безпеки, адже країна вже укріпила частину кордону з Калінінградською областю мінами та бетонними блоками у формі "зубів дракона".

Раніше ми писали, що у сусідній до Литви Латвії впав російський військовий безпілотник, який мав атакувати Україну.