"За сколько вы продали страну?" На Орбана напали во Франции (видео)
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Венгерский премьер похоже не особо расстроился
Активист сорвал выступление премьера Виктора Орбана во французском городе Страсбург. Политик как раз излагал свои планы на срок председательства Будапешта в Европейском совете.
Об этом сообщает AP. Отмечается, что нападавшим оказался венгерский активист Мартон Дьекицки, который также является членом оппозиционной партии
На видео, которое распространилось в сети, видно, что мужчина пытался подбежать к политику и швырнул в него что-то напоминающее пачку денежных купюр.
"За сколько вы продали страну? За сколько вы продали страну, господин премьер-министр? Он продался Путину, он продался Си Цзиньпину!", — кричал активист.
Его мгновенно задержали охранники, после чего вывели из зала.
Дьекицки является членом оппозиционной Демократической коалиционной партии Венгрии и членом местного совета в одном из пригородов Будапешта. Председатель партии и бывший премьер Ференц Дюрчань позже написал, что он горд поступком активиста и заявил, что в Венгрии сейчас действует "предательское правительство".
Сам Орбан похоже не сильно расстроился по этому поводу.
"Когда венгерский политик говорит другому, что тот негодяй, в нашей культуре это означает лишь: "Я с тобой не согласен", — сказал он.
Как сообщалось ранее, Венгрия намерена заблокировать выделение кредита ЕС Украине в размере 35 миллиардов евро, до тех пор, пока в США не выберут нового президента.