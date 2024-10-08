"За сколько вы продали страну?" На Орбана напали во Франции (видео)

Венгерский премьер похоже не особо расстроился

Активист сорвал выступление премьера Виктора Орбана во французском городе Страсбург. Политик как раз излагал свои планы на срок председательства Будапешта в Европейском совете.

Об этом сообщает AP. Отмечается, что нападавшим оказался венгерский активист Мартон Дьекицки, который также является членом оппозиционной партии

На видео, которое распространилось в сети, видно, что мужчина пытался подбежать к политику и швырнул в него что-то напоминающее пачку денежных купюр.

"За сколько вы продали страну? За сколько вы продали страну, господин премьер-министр? Он продался Путину, он продался Си Цзиньпину!", — кричал активист.

Его мгновенно задержали охранники, после чего вывели из зала.

Дьекицки является членом оппозиционной Демократической коалиционной партии Венгрии и членом местного совета в одном из пригородов Будапешта. Председатель партии и бывший премьер Ференц Дюрчань позже написал, что он горд поступком активиста и заявил, что в Венгрии сейчас действует "предательское правительство".

Сам Орбан похоже не сильно расстроился по этому поводу.

"Когда венгерский политик говорит другому, что тот негодяй, в нашей культуре это означает лишь: "Я с тобой не согласен", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Венгрия намерена заблокировать выделение кредита ЕС Украине в размере 35 миллиардов евро, до тех пор, пока в США не выберут нового президента.