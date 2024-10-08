"За скільки ви продали країну?" На Орбана напали у Франції (відео)
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Угорський прем’єр схоже не особливо засмутився
Активіст зірвав виступ прем’єра Віктора Орбана у французькому місті Страсбурзі. Політик викладав свої плани на термін головування Будапешта в Європейській раді.
Про це повідомляє AP. Наголошується, що нападником виявився угорський активіст Мартон Дьєкіцкі, який також є членом опозиційної партії.
На відео, яке поширилося в мережі, видно, що чоловік намагався підбігти до політика і шпурнув у нього щось, що нагадує пачку грошових купюр.
"За скільки ви продали країну? За скільки ви продали країну, пане прем’єр-міністре? Він продався Путіну, він продався Сі Цзіньпіну!", — кричав активіст.
Його миттєво затримали охоронці, після чого вивели із зали.
Дьєкіцькі є членом опозиційної Демократичної коаліційної партії Угорщини та членом місцевої ради в одному з передмість Будапешта. Голова партії і колишній прем’єр Ференц Дюрчань пізніше написав, що він гордий вчинком активіста і заявив, що в Угорщині зараз діє "уряд зрадників".
Сам Орбан схоже не дуже засмутився з цього приводу.
"Коли угорський політик каже іншому, що той негідник, у нашій культурі це означає лише: "Я з тобою не згоден", — сказав він.
Як повідомлялося раніше, Угорщина має намір заблокувати виділення кредиту ЄС Україні в розмірі 35 мільярдів євро, допоки в США не оберуть нового президента.