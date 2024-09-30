Орбан хочет, чтобы Путин и Зеленский встретились лично: кто еще в списке участников "мирного саммита"

В ЕС возмущены

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, неоднократно пытавшийся "помирить" Украину и Россию, снова берется за дело. Он инициирует проведение "мирного" саммита между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Die Weltwoche. Отмечается, что этот процесс Орбан запустил на прошлой неделе в Нью-Йорке за кулисами Генассамблеи ООН.

Там он, по данным издания, в ходе беседы с лидерами Китая и Бразилии высказался о желании инициировать "мирный" саммит между Зеленским и Путиным.

"Орбан организовал поддержку своих планов в общей сложности пятнадцатью странами, "друзьями мира". Сейчас обсуждается место проведения мирного саммита. Кроме Венгрии, Китая и Бразилии также примут участие Франция и Швейцария", – пишет Die Weltwoche.

В то же время корреспонденты утверждают, что высшее руководство Евросоюза раздражают и поездки Орбана за границу, и его "мирные инициативы". Он обвиняется в превышении служебных полномочий. Ведь создается впечатление, что он говорит и введет переговоры от имени ЕС, а это не в его компетенции.

В противовес этому премьер Венгрии считает, что проводит исследования, а не переговоры. По его словам, главная цель – вернуть европейцам активную роль и определить курс перед выборами в США.

"Поскольку Киев и Москва не особо желают вести переговоры, международное давление теперь должно привести к прорыву для прекращения огня. Это, несомненно, было бы переворотом. Другие политики уже получали Нобелевские премии за пустяки", — говорится в материале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что министры иностранных дел Украины и Венгрии Андрей Сибига и Петер Сийярто поговорили тет-а-тет в Будапеште.