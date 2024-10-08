"Поэтому они не идут на компромиссы": Орбан сделал громкое заявление о Зеленском и Путине

Предложения Орбана были отклонены в Киеве и Москве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным пришел к выводу, что они "не хотят мира". Оба из них, по его словам, считают, что время работает на них.

Об этом заявил Орбан во время пресс-конференции в Страсбурге. Его слова приводят российские пропагандисты.

Венгерский лидер говорит, что сложившаяся ситуация является плохой для Европы.

"Два лидера, российский и украинский, твердо верят, что время работает на них. Оба. Именно поэтому они не желают идти ни на какие компромиссы или на мир. Это было мое впечатление. Они хотят драться. Что плохо для Европы. Я не концентрируюсь сейчас на том, что хорошо для Украины или России, я говорю с точки зрения Европы, с европейской точки зрения", – заявил Орбан.

Также Орбан раскрыл некоторые детали своих поездок в Киев и Москву.

"Европа, сказал я премьер-министрам, вместо того, чтобы обсуждать так называемую позицию поддержки войны с Глобальным Югом, давайте выберем сотрудничество с Глобальным Югом. Китайцы, бразильцы, арабские страны и ЕС должны вместе создать мирную платформу и попытаться вместе предпринять шаги, которые приведут две воюющие страны к прекращению огня. Это было мое предложение, больше я ничего не предлагал. Это было отклонено", – сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Орбан хочет, чтобы Путин и Зеленский встретились лично.