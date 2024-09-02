АдГ в своей предвыборной кампании уделяла большое внимание войне в Украине

Немецкая ультраправая пророссийская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую подозревают в прямых связях с РФ, выигрывает земельные выборы. Это произошло впервые после Второй мировой

Об этом пишут немецкие СМИ. Как сообщает DW, по предварительным итогам выборов, в Тюрингии лучший результат показала правопопулистская АдГ. Также партия получает значительные успехи в Саксонии, занимая второе место на выборах.

Региональный лидер АдГ Бьёрн Хёкке уже заявил, что его партия готова "взять на себя ответственность за формирование правительства". Показательно, что он показательно приехал на выборы на российской "Ниве".

Как объясняет "Громадське", победа ультраправых в Тюрингии означает, что они могут претендовать на 30 из 88 мест в местном парламенте. Однако этого недостаточно для формирования единоличного правительства, и в то же время АдГ не хватает партнеров для коалиции. В Саксонии, по прогнозам, АдГ могут провести в земельный парламент 41 представителя. Всего ландтаг Саксонии состоит из 199 мест.

Канцлер Олаф Шольц уже отреагировал на такие результаты. По его словам, они его беспокоят.

"Все демократические партии теперь обязаны формировать стабильные правительства без правых экстремистов. Наша страна не может и не должна к этому привыкнуть. АдГ наносит ущерб Германии. Это ослабляет экономику, разделяет общество и разрушает репутацию нашей страны", — отмечает он.

Что известно об АдГ

Это ультраправая популистская партия, которая появилась на политической арене в 2013 году, а в немецкий парламент прошла во время выборов в 2017-м. Это были первые места для ультраправых в Бундестаге со времен Второй мировой. АдГ имеет антимигрантскую риторику, выступает за сохранение "традиционных ценностей", критикует Европейский Союз и помощь Украине.

АдГ в своей предвыборной кампании уделяла большое внимание войне в Украине — призывала прекратить немецкую военную помощь Киеву. Когда в июне 2024 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к бундестагу с просьбой оказать дополнительную поддержку Украине, подавляющая часть депутатов от АдГ, которая в нескольких землях ФРГ признана "экстремистской", бойкотировала его речь, демонстративно не явившись в зал заседаний парламента.

Бьёрн Хёкке считается одним из самых радикальных немецких политиков. Он возглавляет партийный список на предстоящих 1 сентября выборах в Тюрингии, претендуя на пост премьер-министра этой федеральной земли. Он как-то пообещал: если однажды его изберут федеральным канцлером, то свою первую поездку за границу он совершит не в США, а в Москву. В январе 2023 года Хёкке рассыпался в реверансах в адрес путинской тоталитарной России:

"Сегодня Россия — хотите ли вы это слышать от мейнстримных СМИ или нет — это страна, с которой не только возникают негативные ассоциации, но и с которой связаны надежды, что она может стать активным борцом за мир свободных и суверенных государств без гегемонистского влияния".

В августе 2023 года в журналистском расследовании Insider и Bellingtcat говорилось о том, что АдГ пыталась заблокировать поставки танков Leopard Украине, а деньги для этих целей якобы выделялись российским руководством. Сама АдГ не признает связей с РФ.

Напомним, "Телеграф" ранее писал о том, что известно о том, что известно о региональных выборах в Германии и какое влияние они окажут на федеральные выборы, которе состоятся в сентябре 2025 года.