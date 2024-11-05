Нацисты в Германии хотели захватить один из регионов: что рассказывают в полиции

Они были готовы прибегнуть даже к этническим чисткам.

В Германии группировка неонацистов планировала отделить целый регион от страны. Полиция уже арестовала восемь человек.

Как сообщает BILD, эта группировка готовила отделение Саксонии от остальной Германии.

Отмечается, что фигуранты принадлежат к группировке "Саксонские сепаратисты". Всего в эту организацию входит 15-20 человек. Они верят, что придет "День Х", когда Германия падет, ведь она находится на грани социального и государственного краха. К тому же члены "Саксонских сепаратистов" разделяют расистские и антисемитские идеи.

Известно, что прокуратура Германии выдала ордера на арест всех членов группировки в разных городах Германии и Польши. Полиция производит обыски недвижимости членов в австрийской Вене.

Следователи обнаружили, что неонацисты планировали захватить территории Саксонии и других восточногерманских земель. Они планировали сделать из этих земель независимое отдельное государство, основанное на идеях национал-социализма.

По словам издания, "Саксонские сепаратисты" были готовы прибегнуть даже к этническим чисткам. Чтобы замысел группировки осуществился, его члены прошли военную подготовку с использованием оружия.

Также они учились вести уличные бои. Во время обысков полицейские обнаружили у них камуфляжную одежду, боевые каски, бронежилеты и противогазы.

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