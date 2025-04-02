Голливудский актер оказался в эпицентре уголовного расследования в Румынии

Бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии из-за обвинений в пользовании сексуальными услугами женщин, ставших жертвами торговли людьми. По данным расследования, актер якобы пользовался услугами пяти румынок, принужденных к проституции во время пребывания в Каннах, Франция.

По словам адвоката Адриана Кукулиса, которые приводит Hotnews, Ван Дамм якобы пользовался сексуальными услугами пяти румынок одновременно, а "девушек подарили актеру". Одна из жертв дала подробные показания, утверждая, что это происходило в Каннах.

Дело, которым занимается DIICOT в Яссах, касается возможной сети торговли людьми, под руководством "гуру" Мореля Болеа. Он, как лидер ассоциаций Eurodemos и Kasta Morrely, был арестован в ноябре 2022 года по обвинению в торговле несовершеннолетними. Согласно расследованию, с 2000 по 2016 год несколько жертв, которые на момент совершения преступлений были несовершеннолетними, были завербованы через неправительственную организацию и модельное агентство, а затем подвергались сексуальной эксплуатации.

Одна из свидетелей рассказала antena3.ro, как работает сеть Морела Болеа. Девушек прямо на улице завербовали другие молодые женщины, пообещав, что они станут фотомоделями и запишутся в агентство.

Интересно, что ассоциация Eurodemos организует дебаты на темы прав человека (например, борьба с торговлей людьми или домашним насилием), курсы, спектакли, симпозиумы, выставки, соревнования и другие мероприятия. Местная пресса пишет, что организаторы ежегодно получают от мэрии Яссов десятки тысяч евро на эти мероприятия.

Расследование по делу Болеа не завершено по сей день. В прошлом году он обжаловал задержку расследования, и суд города Яссы установил прокуратуре шестимесячный срок для завершения расследования. Что не удалась.

"В деле было указано, что в течение 2000-2016 годов несколько пострадавших лиц, несовершеннолетних на момент совершения деяний, были якобы завербованы через неправительственную организацию и модельное агентство, основанное в муниципалитете Яссы, и впоследствии подвергались сексуальной эксплуатации путем психологического принуждения (манипуляций и ємоционального насилия). На текущий момент, пятеро страдавших были идентифицированы", — объявили прокуроры DIICOT в ноябре 2022 года.

Ранее Телеграф рассказывал, что пророссийского кандидата не допустили к выборам в Румынии. Его сторонники пытались штурмовать ЦИК.