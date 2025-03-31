Молдова высылает российских дипломатов: в Москве грозят "жестким ответом"

Россия считает действия "недружественными"

Молдова объявила троих сотрудников посольства России персонами "нон грата". Решение в местных СМИ связывают с недавним заявлением Службы информации и безопасности (СИБ) о том, что россияне могли помочь сбежать депутату Александру Нестеровскому в Приднестровье.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Молдовы. Отмечается, что ноту было передано российскому послу, а упомянутые в списке лица должны покинуть страну.

"Решение молдавских властей основано на четких доказательствах относительно осуществления деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова", — сказано в сообщении.

После этого в российском МИД заявили, что считают решение "необоснованным", а высылку дипломатов "частью антироссийского курса". Там также сказали, что не вмешиваются во внутренние дела Молдовы, но пообещали предпринять "жесткий ответ". Издание TV8 пишет, что российский посол в Молдове Олег Озеров сообщил, что одним из дипломатов оказался сопредседателя Объединенной комиссии (органа по урегулированию приднестровского конфликта) Александра Андреева.

Дело против депутата Нестеровского возбудили в 2023 году. Прокуроры утверждали, что он получил от беглого олигарха Илана Шора около 35 тысяч долларов за переход в пророссийскую партию "Возрождение", а незадолго до оглашения суда стало известно, что чиновник получил российский паспорт.

19 марта Нестеровского приговорили к 12 годам тюрьмы за пассивную коррупцию и незаконное финансирование партий. Однако 18 марта он пришел в российское посольство, а на следующий день микроавтобус на российских дипломатических номерах пересек админграницу Приднестровья, проигнорировав блокпост.

В СИБ 31 марта показали видеозаписи того, как Нестеровский заходит в российское посольство. Впрочем, россияне отрицают, что укрывали депутата, а также не признают подлинность видео. В посольстве говорят, что в "эпоху развитого искусственного интеллекта" доверять всем видеозаписям нельзя.

Как сообщалось ранее, россияне недавно раздували истерию вокруг темы возможного начала военной операции Молдовы в Приднестровье. В Кишиневе тогда обвинили россиян в дезинформации.