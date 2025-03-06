Попытка госпереворота в Румынии: подозреваемые, которые вели переговоры в Москве, арестованы

Группа планировала вывести Румынию из НАТО, изменить конституционный строй и установить новое правительство при поддержке России.

В Румынии предотвращена попытка госпереворота, в результате чего шесть человек, среди которых генерал-майор в отставке, стали объектами уголовного расследования. Их подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает HotNews.ro со ссылкой на пресс-релиз DIICOT (Управление по расследованию организованной преступности и терроризма) от 6 марта 2025 года. По информации прокуратуры, подозреваемые начиная с 2023 года создали преступную группу, целью которой было взорвать суверенитет и независимость Румынии путем политической дестабилизации и ослабления обороноспособности страны.

С 2024 г. к группе присоединился еще один участник. Все они совершали сознательные, публичные или тайные действия по достижению своих целей. Злоумышленники поддерживали контакты с иностранными агентами как на территории Румынии, так и в Российской Федерации.

Структура, как в военной организации

Следствие установило, что группа была организована по образцу военной структуры, со штабом и подразделениями. Одним из фигурантов дела является генерал-майор в отставке, который, по данным следствия, играл руководящую роль в организации. Это Раду Теодору, ветеран Второй мировой войны, которому 101 год. Его не задержали, но у него прошли обыски.

По данным следствия, члены преступной группы через онлайн-платформы вербовали сторонников. Также они публиковали видеоролики, адресованные румынским органам власти, национальным и международным организациям.

Переговоры в Москве по выходу из НАТО и изменению государственного устройства

Злоумышленники также пытались договориться с иностранными политическими и военными деятелями о выходе Румынии из НАТО, устранении действующего конституционного строя, роспуске политических партий, установлении нового правительства, сформированного из членов их организации, которые должны были занять должности министров. В планах также было увольнение всех работников государственных учреждений, принятие новой конституции, изменение названия страны, флага и гимна. В январе двое подозреваемых посетили Москву, где встретились с лицами, готовыми поддержать их планы по захвату власти в Румынии.

5 марта было проведено восемь обысков в Бухаресте и уездах Илфов, Джурджу и Марамуреш, в ходе которых были изъяты доказательства. На сегодняшний день прокуроры обратились в суд с ходатайством о предварительном аресте четырех подозреваемых и домашнем аресте для двух других.

Реакция властей

В связи с делом о государственной измене румынская власть объявила персонами нон грата двух российских дипломатов: военного, военно-морского и военно-воздушного атташе России в Бухаресте и его заместителя. По данным посольства России в Бухаресте, эти две должности занимают Виктор Маковский и Евгений Игнатьев. Отмечается, что досудебное расследование по делу продолжается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Румынии задержан пророссийский кандидат в президенты. Джорджеску обвиняют в фашизме.