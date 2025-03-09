Пророссийского кандидата не допустили к выборам в Румынии: его сторонники штурмовали ЦИК (видео)

Сторонники устроили демонстрацию под зданием ЦИК

Центральная избирательная комиссия Румынии (BEC) не допустила пророссийского ультраправого кандидата Кэлина Джорджеску к участию в выборах. Из-за этого под зданием ЦИК начались столкновения между силовиками и сторонниками политика.

Об этом сообщает Digi24. Отмечается, что решение было раскритиковано оппозиционными политиками.

"Кандидатура Кэлина Джорджеску на президентских выборах была признана недействительной BEC. По информации Digi24, за утверждение кандидатуры проголосовали 4 члена BEC, против — 10", — пишет издание.

После объявления решения некоторые сторонники кандидата попытались прорвать ограждение, но их остановили правоохранители. Для того чтобы избежать дальнейшей эскалации, был применен слезоточивый газ.

"Для успокоения ситуации жандармы применили ручной баллончик с раздражающе-слезоточивым веществом", — говорится в сообщении столичной полиции.

Оппозиционные политики, включая и тех, кто не поддерживает Джорджеску, выразили опасение, что такое решение может привести к злоупотреблениям во время выборов.

Как известно, в конце ноября прошлого года в Румынии прошел первый тур президентских выборов, на которых победил Келин Джорджеску. Политик с открытыми пророссийскими взглядами согласно опросам не должен был набрать даже нескольких процентов, а потому в Румынии заподозрили масштабное российское вмешательство в избирательный процесс. В частности сообщалось, что россияне провели масштабную пропагандистскую кампанию через сервис TikTok.

Суд позже аннулировал результаты голосования, из-за чего президент Клаус Йоханнис подвергся критике и был вынужден уйти в отставку.

26 февраля Джорджеску был задержан полицией по обвинению в поддержке неонацистских организаций и связях с Россией. Любопытно, что сразу после выхода из отделения он сделал нацистское приветствие.