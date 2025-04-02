Голлівудський актор опинився в епіцентрі кримінального розслідування в Румунії

Бельгійський актор Жан-Клод Ван Дамм став фігурантом кримінальної справи в Румунії через звинувачення у користуванні сексуальними послугами жінок, які стали жертвами торгівлі людьми. За даними розслідування, актор нібито користувався послугами п'ятьох румунок, яких змусили до проституції під час перебування в Каннах, Франція.

За словами адвоката Адріана Кукуліса, які наводить Hotnews, Ван Дамм нібито користувався сексуальними послугами п'ятьох румунок одночасно, а "дівчат дарували акторові". Одна з жертв дала детальні свідчення, стверджуючи, що це відбувалося в Каннах.

Справа, якою займається DIICOT в Яссах, стосується можливої мережі торгівлі людьми, якою керує "гуру" Морель Болеа. Він як лідер асоціацій Eurodemos і Kasta Morrely, був заарештований у листопаді 2022 року за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми. Згідно з розслідуванням, з 2000 по 2016 рік кілька жертв, які на момент скоєння злочинів були неповнолітніми, були завербовані через неурядову організацію та модельне агентство, а потім піддавалися сексуальній експлуатації.

Одна зі свідків розповіла antena3.ro, як працює мережа Морела Болеа. Дівчат прямо на вулиці завербували інші молоді жінки, пообіцявши, що вони стануть фотомоделями і запишуться в агентство.

Цікаво, що асоціація Eurodemos організовує дебати на теми прав людини (наприклад, боротьба з торгівлею людьми чи домашнім насильством), курси, вистави, симпозіуми, виставки, змагання та всілякі інші заходи. Місцева преса пише, що організатори щороку отримують від мерії Яссів десятки тисяч євро на ці заходи.

Розслідування у справі Болеа не завершено до сьогодні. Минулого року він оскаржив затримку розслідування, і суд Ясси встановив прокуратурі шестимісячний термін для завершення розслідування. Чого не сталося.

"У справі було зазначено, що протягом 2000-2016 років кілька постраждалих осіб, неповнолітніх на момент вчинення діянь, були нібито завербовані через неурядову організацію та модельне агентство, засноване в муніципалітеті Ясси, і згодом піддавалися сексуальній експлуатації шляхом психологічного примусу (маніпуляції та емоційного насильства). До цього моменту, після розслідування, п’ятеро постраждалих були ідентифіковані", — оголосили прокурори DIICOT у листопаді 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що проросійського кандидата не допустили до виборів у Румунії. Його прихильники намагалися штурмувати ЦВК.