Более 50% проституток в Берлине — украинки: статья Die Welt подняла шум в сети

В Германии проституция легализована

В немецких борделях Берлина работают проститутками более 50% украинок. Их количество резко возросло с 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение.

Об этом пишет Die Welt со ссылкой на организацию социального обеспечения в Берлине.

"Раньше украинских женщин в этой сфере было мало. Большинство женщин, с которыми мы работаем в Берлине, действительно происходят из Восточной Европы: Болгарии, Румынии и Венгрии, а теперь и из Украины. В публичных домах сейчас около 50 процентов, я бы сказала. Там много очень молодых женщин, которые приехали сюда из-за войны», — говорит Мия, социальный работник, который занимается женщинами, работающими в сфере проституции.

По словам женщины, большинство женщин говорят, что это временная работа, и они перестанут заниматься проституцией через несколько месяцев, а затем вернуться в Украину. Однако со временем все меньше женщин покидают эту профессию и начинают в ней укореняться.

Отметим, что с 2002 в Германии легализованы секс-услуги и проституция. То есть женщины, работающие в этой сфере, получают официальную зарплату, имеют социальный пакет и тому подобное.

Однако украинцы в сети встретили эту новость шквалом эмоций. Некоторые утверждали, что эта статистика ложь и создана для "шумихи". Кто-то просто шутил и поддерживал украинок, выбравших такую профессию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский политик призвал запретить выезд детей за границу.