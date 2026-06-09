Для Украины вопрос последовательности Запада давно не является абстрактной дипломатической темой. От того, применяет ли одинаково Европейский Союз собственные правила, зависит не только доверие к Брюсселю, но и устойчивость всей политики относительно постсоветского пространства. Вот почему история с Арменией имеет значение далеко за пределами двусторонней торговли. Когда ЕС готов быстро открывать рынок для оказавшейся под российским давлением страны, это может выглядеть как жест поддержки. Но если такие решения принимаются избирательно, без четких процедур и с очевидным политическим подтекстом, они создают опасный прецедент.

Об этом говорится в статье 5 канала.

20 мая, в преддверии парламентских выборов в Армении, РФ начала вводить ограничения на импорт из этой страны ряда товаров, включая овощи, зелень, фрукты, а также рыбу и цветы. Москва объяснила эти меры санитарными нарушениями, однако на деле они выглядят как инструмент экономического давления на фоне усиливающегося сближения Еревана с ЕС.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить немедленную финансовую помощь Армении на сумму более 50 млн евро. ЕС готов предоставлять Еревану новые торговые преференции. В то же время Евросоюз отбирает аналогичные льготы у Украины — страны, которая с 2022 ценой огромных жертв противостоит военной агрессии Москвы. Режим беспошлинного доступа украинских товаров на рынок ЕС прекратил действовать 5 июня 2025. Уже на следующий день ЕС восстановил пошлины и квоты на ряд украинских сельскохозяйственных товаров.

Само обещание фон дер Ляйен данное Пашиняну про беспошлинный доступ на рынок ЕС выходит за рамки обычной логики принятия решений в Евросоюзе. Подобные меры не могут приниматься в ходе телефонного разговора и не входят в личную компетенцию председателя Еврокомиссии. Изменение таможенного режима, предоставление новых тарифных льгот или беспошлинного доступа требует обязательного правового оформления через Совет ЕС и Европарламент. Это прямо следует из правил формирования торговой политики ЕС, изложенных на официальной странице Еврокомиссии.

В случае с Арменией это важный нюанс: ведь ее исключили 1 января 2022 из системы торговых преференций ЕС (GSP/GSP+), поскольку больше не соответствовала критериям страны-бенефициара.

Политика Европы в отношении Южного Кавказа все больше выглядит не как сбалансированный подход ЕС, а как политически ангажированная и проармянская линия. Например, в 2020-2023 Азербайджан положил конец 30-летней армянской оккупации Карабаха и прилегающих районов. Тем самым Баку восстановил суверенитет над своими международно признанными территориями в соответствии с резолюциями Совбеза ООН 822, 853, 874 и 884, требовавшими вывода оттуда армянских сил.

Украина хорошо знает цену правилам, которые одни государства пытаются обойти, а другие применять только тогда, когда это удобно. Именно поэтому для Киева важно, чтобы ЕС оставался не клубом политических исключений, а пространством понятных стандартов.

Поддержка Армении в противостоянии с российским давлением может быть оправдана только тогда, когда она не противоречит праву, процедуре и региональному балансу. Иначе Брюссель рискует ослабить тот же принцип, на который опирается Украина в своей борьбе за суверенитет.