Посыпались прямо на пляж: украинка нашла человеческие кости на популярной локации (видео)

Находка испугала женщину

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В Полтавской области туристы нашли жуткую находку. Отдыхая на берегу Днепра у горы Пивиха, они обнаружили человеческую бедренную кость.

Соответствующее видео обнародовано в социальной сети ТикТок. Такая находка сильно испугала автора поста.

На кадрах видно, как женщина идет по берегу Днепра у горы Пивиха в Полтавской области. Среди кучи почвы, упавшей на берег, она сняла человеческие останки.

"Обрушилась гора и вот, что мы там увидели. Как-то жутко", — написала автор видео.

Что пишут в комментариях?

Пользователи сразу объяснили, что это может быть. По их словам, раньше на этой горе было кладбище, а в результате эрозии почвы такие находки появляются постоянно.

"Так там кладбище";

"Это Пивиха?";

"Просто бедренная кость ничего такого";

"Там раньше монастырь был и захоронение", — пишут пользователи.

Комментарии пользователей

Что известно о горе Пивиха?

Пивиха, Гора Пивиха — холм, изолированное возвышение в пределах Глобинского и (частично) Кременчугского районов Полтавской области, ландшафтный заказник местного значения. Расположена на левом берегу Днепра, недалеко от южной окраины пгт Градижск.

Высота возвышенности 168 м, площадь природоохранной территории 165,2 га. Повышение образовалось в результате действия ледника днепровского оледенения.

Гора имеет давнюю историю. По преданию, когда-то здесь было поселение Пива, принадлежавшее русским боярам Пивам. В 1489 году король Польши Казимир IV подарил земли и разные угодья, расположенные вокруг горы Пивихи, Киевскому Пустынно-Николаевскому монастырю, монахи которого в XVI в. основали здесь Пивгородский Николаевский монастырь.

Гора Пивиха. Фото иллюстративное

После возведения в конце 1960 года Кременчугское водохранилище Пивиха постепенно разрушается. Ежегодно вода поглощает около 7 метров горы. Сегодня уже размыто более 600 метров Пивихи. Люди находят остатки древнего монастыря, вымываемые днепровскими волнами. Теперь гору всячески стремятся сохранить. Вдоль берега проводятся укрепляющие работы, значительные площади занимают противоэрозионные насаждения робинии обыкновенной и сосны обыкновенной.

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