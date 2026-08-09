Ночью будет аж 11°C прохлады: кому погода даст по-настоящему отдохнуть от жары в Украине
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На резкие перепады погоды влияет изменение климата
После периода "африканской" жары в Украине ожидается похолодание. Так, уже 13 августа в ряде областей температура ночью снизится до +11°C.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра. Отметим, что в Карпатах температура упадет до +6°C.
Температура воздуха в четверг, 13 августа, снизится по всей стране, однако существенное похолодание ощутят Ивано-Франковская, Ровенская, Хмельницкая и Житомирская области. Там ночью столбики термометров покажут от +11°C до +13°C. Днем от +19°C до +22°C.
Также низкая температура будет наблюдаться в Киевской, Черниговской, Черкасской и Сумской областях. Там термометры ночью покажут от +12°C до +14°C, а днем от +19°C до +21°C.
Следует добавить, что согласно данным сервиса мониторинга погоды Ventusky, 13 августа температура также покажет значительное падение и в Карпатах. Ночью ожидается до +6°C.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что кандидат наук сделал печальный прогноз по жаре в Украине.