Прощай, Apple Watch: почему молодежь массово переходит на дедушкины часы из СССР

Новая мода стала способом выделиться и получить аксессуар с историей

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Современные зуммеры или миллениалы меняют свои предпочтения. В частности, многие меняют свой Apple Watch на старые механические часы советских лет выпуска.

"Телеграф" расскажет, почему изменились предпочтения молодежи. Стоит отметить, что подобные тенденции касаются не только наручных часов.

"Усталость" от экранов

Парадокс смарт-часов состоит в том, что они должны были упростить жизнь. Но они превратили запястье руки в еще один экран, который постоянно требует к себе внимания и отвлекает от реальности.

Современная молодежь переключилась на поиск старых аналоговых механизмов. Теперь популярностью пользуются винтажные вещи – от пленочных фотоаппаратов до механических часов.

Apple Watch. Фото иллюстративное

Преимущества "механики"

Механические часы не отвлекают от текущих дел, не сообщают о новых сообщениях и не разряжаются в самый ответственный момент. А ежедневное заведение механизма превращается в своеобразную медитацию и успокаивающий ритуал.

К тому же в отличие от Apple Watch, который через 3–4 года превратится в устаревший гаджет, механика может работать очень много лет.

Механические часы. Фото иллюстративное

Уникальность и стиль

Старые часы с необычным корпусом дают ощущение уникальности. В отличие от современных смарт-часов, которые есть у каждого второго.

К тому же приобрести новые смарт-часы может стоить от 300 до 800 долларов США. А купить "советские" часы на барахолке или маркетплейсах можно от 1 до 3 тысяч гривен.

Также сейчас среди молодежи есть мода на реставрацию (Upcycling). Мастера берут старые механизмы, чистят их, ставят новое стекло и стильные кожаные или металлические ремешки, превращая "советские" часы в настоящее произведение искусства.

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