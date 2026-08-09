Желейный червячок вместо обычного: рыбак показал рецепт идеальной наживки (видео)

Сначала эта идея выглядит довольно странно

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Рыбак поделился необычным лайфхаком, как сделать наживку на карася. Для этого нужно лишь два ингредиента: желейные червячки и манная крупа.

Соответствующим видео поделились в социальной сети ТикТок. Следует отметить, что этот рецепт вызвал много скепсиса в комментариях.

На кадрах мужчина выложил пачку желейных червячков на тарелку. После чего отправил их в микроволновку.

После того как они растаяли, он добавил манную крупу. Тщательно перемешав, рыбак начал формировать шарики, которые можно надеть на крючок в качестве наживки.

На видео заметно, что он долго вымешивал смесь до плотной консистенции. Благодаря чему на крючке она крепко держится, и, вероятно, благодаря желатину не раскисает в воде, что позволяет не так часто менять наживку.

Что пишут в сети?

"И что, клюет";

"По идее должно";

"Рыба клюет на мармелад?";

"Манка есть, что-то должно";

Комментарии пользователей

"Я уже пробовал";

"И что?";

"Очень вкусно, но мне кажется манка это лишнее";

"Съел раньше, чем успел добраться до рыбалки", — шутят пользователи.

Комментарии пользователей

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