Укр

Желейный червячок вместо обычного: рыбак показал рецепт идеальной наживки (видео)

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
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Автор
Рецептура приманки вызвала шутки в сети Новость обновлена 09 августа 2026, 22:53
Рецептура приманки вызвала шутки в сети. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сначала эта идея выглядит довольно странно

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Рыбак поделился необычным лайфхаком, как сделать наживку на карася. Для этого нужно лишь два ингредиента: желейные червячки и манная крупа.

Соответствующим видео поделились в социальной сети ТикТок. Следует отметить, что этот рецепт вызвал много скепсиса в комментариях.

На кадрах мужчина выложил пачку желейных червячков на тарелку. После чего отправил их в микроволновку.

После того как они растаяли, он добавил манную крупу. Тщательно перемешав, рыбак начал формировать шарики, которые можно надеть на крючок в качестве наживки.

На видео заметно, что он долго вымешивал смесь до плотной консистенции. Благодаря чему на крючке она крепко держится, и, вероятно, благодаря желатину не раскисает в воде, что позволяет не так часто менять наживку.

@rybarybakam1 🍬 Crucian Carp Candy! DIY Mastic Bait 🎣 #crucian #fishing #carpfishing #carp #fishinglife ♬ оригинальный звук — енотита

Что пишут в сети?

"И что, клюет";

"По идее должно";

"Рыба клюет на мармелад?";

"Манка есть, что-то должно";

Комментарии пользователей
Комментарии пользователей

"Я уже пробовал";

"И что?";

"Очень вкусно, но мне кажется манка это лишнее";

"Съел раньше, чем успел добраться до рыбалки", — шутят пользователи.

Комментарии пользователей
Комментарии пользователей

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Теги:
#Рыба #Рыбалка #Рыболов #Приманка