Желейный червячок вместо обычного: рыбак показал рецепт идеальной наживки (видео)
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Сначала эта идея выглядит довольно странно
Рыбак поделился необычным лайфхаком, как сделать наживку на карася. Для этого нужно лишь два ингредиента: желейные червячки и манная крупа.
Соответствующим видео поделились в социальной сети ТикТок. Следует отметить, что этот рецепт вызвал много скепсиса в комментариях.
На кадрах мужчина выложил пачку желейных червячков на тарелку. После чего отправил их в микроволновку.
После того как они растаяли, он добавил манную крупу. Тщательно перемешав, рыбак начал формировать шарики, которые можно надеть на крючок в качестве наживки.
На видео заметно, что он долго вымешивал смесь до плотной консистенции. Благодаря чему на крючке она крепко держится, и, вероятно, благодаря желатину не раскисает в воде, что позволяет не так часто менять наживку.
@rybarybakam1 🍬 Crucian Carp Candy! DIY Mastic Bait 🎣 #crucian #fishing #carpfishing #carp #fishinglife ♬ оригинальный звук — енотита
Что пишут в сети?
"И что, клюет";
"По идее должно";
"Рыба клюет на мармелад?";
"Манка есть, что-то должно";
"Я уже пробовал";
"И что?";
"Очень вкусно, но мне кажется манка это лишнее";
"Съел раньше, чем успел добраться до рыбалки", — шутят пользователи.
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