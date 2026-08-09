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Как заквасить помидоры, чтобы они не покрылись плесенью: простой рецепт с одним секретным ингредиентом

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
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Квашеные помидоры
Квашеные помидоры. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кисло-сладкие помидоры идеально сочетаются с мясом и картофелем

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В сезон заготовок на зиму многие сталкиваются с проблемой, когда рассол с квашеными помидорами мутнеет, а сверху появляется плесень. Решить эту проблему можно без стерилизации банок и без лишней возни. Достаточно добавить в рассол горчицу.

Проверенным рецептом квашеных помидоров поделилась в Instagram блогерша danilchenko_77, которая регулярно публикует бытовые лайфхаки.

Рецепт квашеных помидоров с горчицей

Для квашения подходят поздние сорта помидоров типа "сливка". У них плотная кожица, благодаря чему они не лопаются и не размякают.

Горчичный порошок в этом рецепте выполняет роль естественного антисептика. Горчица предотвращает появление белой плесени на поверхности рассола, дает пикантную остринку и помогает томатам сохранять плотную структуру, не позволяя им превратиться в мягкую кашу.

Ингредиенты (на 1 литр воды)

  • помидоры — по объему емкости
  • вода — 1 л
  • соль — 2 ст. л.
  • сахар — 1 ст. л.
  • горчичный порошок — 2 ст. л.
  • зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
  • чеснок — несколько зубчиков
  • душистый перец — несколько горошин
  • хрен (листья или корень) — по желанию
Квашеные помидоры с горчицей. Скриншот Instagram.com/danilchenko_77

Этапы приготовления

  1. Подготовьте пластиковое ведро или другую подходящую по объему емкость.
  2. На дно выложите зелень, очищенные зубчики чеснока, горошины душистого перца. Если есть хрен — добавьте и его. Он тоже работает как естественный консервант и придает помидорам плотность.
  3. Каждый помидор проколите зубочисткой в 2-3 местах возле плодоножки. Это делается для того, чтобы помидоры не лопались и равномернее пропитывались рассолом.
  4. Плотно уложите помидоры в емкость для квашения.
  5. Для маринада в холодной воде растворите соль, сахар и горчичный порошок, тщательно перемешайте до однородности.
  6. Залейте помидоры готовым рассолом так, чтобы он полностью их покрывал.
  7. Накройте емкость крышкой или тканью. Важно в первые дни неплотно накрывать емкость, чтобы выходили газы.

Если у вас есть погреб, тогда сразу опустите ведро туда, помидоры будут медленно и равномерно кваситься на холоде. Если заготовка стоит в квартире, оставьте ее при комнатной температуре на 3 дня, чтобы запустился процесс брожения, а после переставьте в холодильник.

Теги:
#Помидоры #Рецепты #Квашенные помидоры