Как заквасить помидоры, чтобы они не покрылись плесенью: простой рецепт с одним секретным ингредиентом
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Кисло-сладкие помидоры идеально сочетаются с мясом и картофелем
В сезон заготовок на зиму многие сталкиваются с проблемой, когда рассол с квашеными помидорами мутнеет, а сверху появляется плесень. Решить эту проблему можно без стерилизации банок и без лишней возни. Достаточно добавить в рассол горчицу.
Проверенным рецептом квашеных помидоров поделилась в Instagram блогерша danilchenko_77, которая регулярно публикует бытовые лайфхаки.
Рецепт квашеных помидоров с горчицей
Для квашения подходят поздние сорта помидоров типа "сливка". У них плотная кожица, благодаря чему они не лопаются и не размякают.
Горчичный порошок в этом рецепте выполняет роль естественного антисептика. Горчица предотвращает появление белой плесени на поверхности рассола, дает пикантную остринку и помогает томатам сохранять плотную структуру, не позволяя им превратиться в мягкую кашу.
Ингредиенты (на 1 литр воды)
- помидоры — по объему емкости
- вода — 1 л
- соль — 2 ст. л.
- сахар — 1 ст. л.
- горчичный порошок — 2 ст. л.
- зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
- чеснок — несколько зубчиков
- душистый перец — несколько горошин
- хрен (листья или корень) — по желанию
Этапы приготовления
- Подготовьте пластиковое ведро или другую подходящую по объему емкость.
- На дно выложите зелень, очищенные зубчики чеснока, горошины душистого перца. Если есть хрен — добавьте и его. Он тоже работает как естественный консервант и придает помидорам плотность.
- Каждый помидор проколите зубочисткой в 2-3 местах возле плодоножки. Это делается для того, чтобы помидоры не лопались и равномернее пропитывались рассолом.
- Плотно уложите помидоры в емкость для квашения.
- Для маринада в холодной воде растворите соль, сахар и горчичный порошок, тщательно перемешайте до однородности.
- Залейте помидоры готовым рассолом так, чтобы он полностью их покрывал.
- Накройте емкость крышкой или тканью. Важно в первые дни неплотно накрывать емкость, чтобы выходили газы.
Если у вас есть погреб, тогда сразу опустите ведро туда, помидоры будут медленно и равномерно кваситься на холоде. Если заготовка стоит в квартире, оставьте ее при комнатной температуре на 3 дня, чтобы запустился процесс брожения, а после переставьте в холодильник.