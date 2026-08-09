Как заквасить помидоры, чтобы они не покрылись плесенью: простой рецепт с одним секретным ингредиентом

Кисло-сладкие помидоры идеально сочетаются с мясом и картофелем

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В сезон заготовок на зиму многие сталкиваются с проблемой, когда рассол с квашеными помидорами мутнеет, а сверху появляется плесень. Решить эту проблему можно без стерилизации банок и без лишней возни. Достаточно добавить в рассол горчицу.

Проверенным рецептом квашеных помидоров поделилась в Instagram блогерша danilchenko_77, которая регулярно публикует бытовые лайфхаки.

Рецепт квашеных помидоров с горчицей

Для квашения подходят поздние сорта помидоров типа "сливка". У них плотная кожица, благодаря чему они не лопаются и не размякают.

Горчичный порошок в этом рецепте выполняет роль естественного антисептика. Горчица предотвращает появление белой плесени на поверхности рассола, дает пикантную остринку и помогает томатам сохранять плотную структуру, не позволяя им превратиться в мягкую кашу.

Ингредиенты (на 1 литр воды)

помидоры — по объему емкости

вода — 1 л

соль — 2 ст. л.

сахар — 1 ст. л.

горчичный порошок — 2 ст. л.

зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

чеснок — несколько зубчиков

душистый перец — несколько горошин

хрен (листья или корень) — по желанию

Квашеные помидоры с горчицей. Скриншот Instagram.com/danilchenko_77

Этапы приготовления

Подготовьте пластиковое ведро или другую подходящую по объему емкость. На дно выложите зелень, очищенные зубчики чеснока, горошины душистого перца. Если есть хрен — добавьте и его. Он тоже работает как естественный консервант и придает помидорам плотность. Каждый помидор проколите зубочисткой в 2-3 местах возле плодоножки. Это делается для того, чтобы помидоры не лопались и равномернее пропитывались рассолом. Плотно уложите помидоры в емкость для квашения. Для маринада в холодной воде растворите соль, сахар и горчичный порошок, тщательно перемешайте до однородности. Залейте помидоры готовым рассолом так, чтобы он полностью их покрывал. Накройте емкость крышкой или тканью. Важно в первые дни неплотно накрывать емкость, чтобы выходили газы.

Если у вас есть погреб, тогда сразу опустите ведро туда, помидоры будут медленно и равномерно кваситься на холоде. Если заготовка стоит в квартире, оставьте ее при комнатной температуре на 3 дня, чтобы запустился процесс брожения, а после переставьте в холодильник.