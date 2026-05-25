В Киеве устанавливают барьеры от терактов: в КГГА удивительно "объяснили" это
Столичные структуры заявили, что не имеют отношения к установке конструкций
Кто и с какой целью установил барьеры-питагоны в районе Лыбидской площади в Киеве, "Телеграфу" так и не удалось выяснить. В ответ на запрос редакции Киевская городская государственная администрация вместо корректного ответа направила его в департамент, который не является компетентным в этом вопросе.
Средства защиты "Pitagone F18", противотаранные барьеры, на дорогах Киева заметили более недели назад. Производитель отмечает, что их используют во время террористических атак с использованием автомобилей. Остановить они могут транспорт весом до 7200 кг, который двигается со скоростью до 48 км/ч.
Однако все возможные касательные структуры, в частности, "Укртрансбезопасность", "Киевоблавтодор", "Киевавтодор" и КП "Центр организации дорожного движения" открещивались от "питагонов". В КГГА "Телеграф" поинтересовался:
- Кто выступил инициатором установления т.н. "питагонов"?
- Какая структура занимается их установкой и с какой целью?
- Ожидают ли в КГГА террористические атаки с применением ТС?
- Где еще, кроме Лыбидской площади, будут развернуты "питагона"?
- Почему КП "Центр организации дорожного движения", отвечающий за управление инфраструктурой улично-дорожной сети города, ничего не знает об установлении т.н. "питагонов"?
Как заявили в Департаменте транспортной инфраструктуры исполнительного органа КГГА: "Установление "питагонов" на улично-дорожной сети города находится вне компетенции Департамента и подчиненных предприятий".
Сейчас "Телеграф" ждет ответа от военной администрации Киева.
