Самый кровавый теракт в истории Норвегии: как выглядит и когда выйдет на свободу убийца 77 человек Брейвик

Жертвами в большинстве своем были подростки

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В эту среду, 22 июля, исполняется 15 лет от терактов в Норвегии, ставших самой масштабной трагедией в истории страны после Второй мировой войны. В 2011 году праворадикальный террорист Андерс Беринг Брейвик устроил два последовательных нападения, жертвами которых стали 77 человек, еще более 300 получили ранения.

Брейвик сначала подорвал заминированный автомобиль у правительственного квартала в центре Осло. Взрыв унес жизни восьми человек и нанес значительные разрушения государственным учреждениям.

Менее чем через два часа, переодевшись в полицейского, он добрался до острова Утойя, где проходил летний лагерь молодежного крыла Норвежской рабочей партии (AUF). Воспользовавшись тем, что участники не подозревали опасности, Брейвик открыл огонь по подросткам и молодежи. На острове он убил 69 человек, большинству погибших было от 14 до 19 лет. В общей сложности жертвами двух атак стали 77 человек.

Андерс Брейвик

Почему он совершил нападение

В день терактов Брейвик разослал многостраничный манифест под названием "2083: Европейская декларация независимости", в котором изложил свои ультраправые и исламофобские взгляды. Он утверждал, что Европе якобы грозит "исламизация", выступал против иммиграции и распространял теорию сговора о так называемой "большой замене" населения. Поэтому мишенью стал молодежный лагерь правящей на тот момент партии.

Во время судебного процесса Брейвика признали вменяемым. В августе 2012 года он был приговорен к максимальному по норвежскому законодательству наказанию — 21 году превентивному заключению. Особенность этого вида наказания состоит в том, что его могут продолжать неограниченное количество раз, если осужденный и в дальнейшем представляет угрозу для общества.

Андерс Брейвик

Де Андерс Брейвик сейчас

По состоянию на 2026 год Андерс Брейвик отбывает наказание в тюрьме строгого режима Ringerike. Формально он уже имеет право просить об условно-досрочном увольнении, ведь минимальный срок в 10 лет он отбыл еще в 2021 году. Однако это не означает автоматического выхода на свободу.

Андерс Брейвик. Фото: AFP

В конце 2024 года норвежский суд во второй раз отказал Брейвику в условно-досрочном увольнении. Суд согласился с выводами прокуратуры, что он до сих пор представляет реальную опасность, не продемонстрировал искреннее раскаяние и остается сторонником своих экстремистских убеждений. После решения его адвокат сообщил о намерении оспорить приговор.

Когда Брейвик может выйти на свободу

Если считать только основной срок, 21 год истекает в 2033 году. В то же время увольнение тогда не гарантировано.

Норвежское законодательство позволяет суду каждый раз продлевать превентивное заключение еще на пять лет, если эксперты и правоохранительные органы считают, что осужденный и в дальнейшем представляет угрозу для общества. Именно поэтому Брейвик может оставаться в тюрьме практически пожизненно.

К слову, Брейвик выражал симпатию к России как государству, которое, по его мнению, защищает консервативные ценности и противостоит мультикультурализму. Он появлялся на заседаниях с выбритыми на голове буквами Z – символами российского вторжения в Украину.

Андерс Брейвик

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