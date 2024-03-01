Путин подписал указ о военном собрании резервистов: что это значит

Российским властям поручено обеспечить выполнение мероприятий

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы в 2024 году находящихся в запасе граждан РФ. Документ опубликован 1 марта.

Об этом стало известно из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации РФ. О сроке сборов и количестве призванных в указе не указано.

"Призывать в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охране и органах федеральной службы безопасности", — говорится в документе.

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Российскому правительству и региональным властям поручено обеспечить выполнение мер, связанных с призывом граждан на военные сборы и их проведением. Указ вступает в силу в день опубликования.

Сборы граждан РФ, находящихся в запасе, проводятся ежегодно, пишут российские пропагандистские СМИ. Их цель состоит в якобы совершенствовании боевой выучки тех, кто находится в резерве. На основании указа главы государства мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая затем поступает в военкоматы регионов.

И хотя в указе не указан срок сборов, ряд российских СМИ сообщают, что максимальная их продолжительность — два месяца. При этом так называемый резервист может провести на службе не более 12 месяцев, пишут пропагандисты.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Путин прокомментировал слухи о второй волне мобилизации в России. Российский диктатор отметил, что он не нужен, но ему не поверили.