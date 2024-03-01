Путін підписав указ про військові збори резервістів: що це означає

Російській владі доручено забезпечити виконання заходів

Президент Росії Володимир Путін підписав щорічний указ про заклик на військові збори у 2024 році громадян РФ, які перебувають у запасі. Документ опубліковано 1 березня.

Про це стало відомо з указу, який опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ. Про термін зборів та кількість людей, яких мають призвати, в указі не вказано.

"Призивати у 2024 році громадян РФ, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, рятувальних військових формуваннях Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки", — йдеться в документі.

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Російському урядові та регіональній владі доручено забезпечити виконання заходів, пов'язаних із закликом громадян на військові збори та їх проведенням. Указ набирає чинності з дня опублікування.

Збори росіян, що перебувають у запасі проводяться у РФ щорічно, пишуть російські пропагандистські ЗМІ. Їхня мета полягає у нібито вдосконаленні бойової виучки тих, хто перебуває в резерві. На підставі указу російського диктатора мобілізаційне управління Міноборони готує відповідну директиву, яка потім надходить до військкоматів регіонів.

І хоча в указі не вказано про термін зборів, ряд російських ЗМІ повідомляють, що максимальна їхня тривалість — два місяці. При цьому, так званий резервіст може провести на службі не більше 12 місяців, пишуть пропагандисти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Путін прокоментував чутки щодо другої хвилі мобілізації в Росії. Російський диктатор зазначив, що вона не потрібна, але йому не повірили.