Без работы не осталась: Оксана Марченко нашла, чем заняться в России

Получить комментарий экс-телеведущей пока не удалось

Экс-телеведущая украинского телевидения Оксана Марченко, супруга Виктора Медведчука, сбежавшая в РФ перед полномасштабным вторжением, стала владелицей кинокомпании в России. Возглавил предприятие бывший линейный продюсер шоу "Україна має талант" Алексей Басманов.

Об этом сообщают журналисты проекта Радио Свобода "Схемы". Отмечают, что компания "Вервица Фильм" была зарегистрирована осенью 2023 года.

"Учредителями компании являются российское АО "Ренессанс" (99,99%) и гражданин РФ Басманов Алексей Сергеевич (0,01%). Виктор Медведчук указывал в своей декларации, что бенефициарной владелицей АО "Ренессанс" является его жена Оксана Марченко. Эта же компания до сих пор фигурирует среди основателей других структур супругов в России, в частности, в нефтедобывающей компании "НЗНП Трейд", осваивающей Гавриковское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе", — говорится в расследовании журналистов.

Данные о юридическом лице "Вервица Фильм"

Отмечается, что кинокомпания "Вервица Фильм", согласно данным из реестра юридических лиц Российской Федерации, появилась 18 октября 2023 года. Профиль деятельности компании – производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. В феврале 2024 года "Вервица Фильм" зарегистрировала домен vervica-film.ru, пишут журналисты. Пока он неактивен.

"Получить комментарии Алексея Басманова и Оксаны Марченко пока не удалось. В то же время, бывшие коллеги Басманова рассказали, что он приобщался к производству фильмов из цикла "Паломница" Оксаны Марченко, и эта работа ему очень нравилась", — отмечают в издании Радио Свобода.

Напомним, в феврале 2023 года Оксане Марченко СБУ сообщили о подозрении по статье "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории" (ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины). Экс-телеведущую объявили в розыск 11 апреля 2023 года.