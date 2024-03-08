Без роботи не залишилася: Оксана Марченко знайшла, чим зайнятися в Росії

Отримати коментар екстелеведучої поки не вдалося

Екстелеведуча українського телебачення Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука, що втекла у РФ перед повномасштабним вторгненням, стала власницею кінокомпанії у Росії. Очолив підприємство колишній лінійний продюсер шоу "Україна має талант" Олексій Басманов.

Про це повідомляють журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми". Зазначають, що компанію "Вервица Фильм" було зареєстровано восени 2023 року.

"Засновниками компанії є російське АО "Ренессанс" (99,99%) та громадянин РФ Басманов Олексій Сергійович (0,01%). Віктор Медведчук вказував у своїй декларації, що бенефіціарною власницею АО "Ренессанс" є його дружина Оксана Марченко. Ця ж компанія досі фігурує серед засновників інших структур подружжя у Росії, зокрема у нафтовидобувній компанії "НЗНП Трейд", що освоює Гавриківське родовище у Ханти-Мансійському автономному окрузі", — йдеться у розслідуванні журналістів.

Дані про юридичну особу "Вервица Фильм"

Зазначається, що кінокомпанія "Вервица Фильм", відповідно до даних із реєстру юридичних осіб Російської Федерації, з'явилася 18 жовтня 2023 року. Профіль діяльності компанії — виробництво кінофільмів, відеофільмів та телевізійних програм. В лютому 2024 року "Вервица Фильм" зареєструвала домен vervica-film.ru, пишуть журналісти. Наразі він неактивний.

"Отримати коментарі Олексія Басманова та Оксани Марченко наразі не вдалось. Водночас колишні колеги Басманова розповіли, що він долучався до виробництва фільмів із циклу "Паломниця" Оксани Марченко, і ця робота йому дуже подобалася", — зазначають у виданні Радіо Свобода.

Нагадаємо, у лютому 2023 Оксані Марченко СБУ повідомили про підозру за статтею "фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території" (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України). Екстелеведучу оголосили в розшук 11 квітня 2023 року.