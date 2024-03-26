Ботокс и слухи о двойниках. Как за 24 года изменилось лицо Путина (фото)

Диктатор вступал в должность с мешками под глазами и морщинами

Сегодня в России интересна дата по установлению диктатуры. Владимир Путин впервые избрался президентом России 24 года назад, он получил власть 26 марта 2000 года.

Если Путин доживет до конца каденции, то станет вторым в истории РФ правителем по количеству лет у власти. Императрица Екатерина II правила 34 года, а Путин своим участием в выборах вознамерился 30. Это с учетом перерыва на Дмитрия Медведева (2008—2012 гг.), когда Путин был премьером.

"Телеграф" оценивает, как менялся российский диктатор эти 24 года и он ли это на самом деле.

Как изменялась внешность

На момент вступления в должность Путину было под 50, он выглядел на свой возраст: имел глубокие морщинки на лбу, темные круги под глазами, второй подбородок и намек на лысину. Но за эти 24 года с его внешностью происходят удивительные метаморфозы. Путин получает прозвище "ботоксный дед" из-за распухшего лица.

За 24 года Путин лишился мешков под глазами и распух.

Уколы красоты, пластика, двойники

Пластические хирурги обращают внимание на тюнинг лица Путина. Изменениям могли подвергнуться форма подбородка, верхние и нижние веки, а контур спасали филеры.

Так, "24 канал" со ссылкой на пластического хирурга Дмитрия Слоссера пишет, что у Путина очевидно изменила положение родинка у глаза. Также он производил пластику верхних и нижних век. Ему вводили немало гиалуроновой кислоты, чтобы приподнять скулы.

Как менялось лицо Путина

Это все наталкивает на мысль — действительно ли это Путин? В СМИ уже ходят слухи, что на публичных мероприятиях в роли президента РФ появляется совсем другой человек. К примеру, в ноябре 2023 года с разницей в несколько часов у Путина загадочно исчезли большие щеки.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов рассказывал, что у Путина есть минимум три двойника. Мол, украинская разведка их различает по жестам.

"Они все делали пластические операции, чтобы походить. Единственное, что их выдает, это их рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека", — отметил Буданов.

Есть теория заговора, что настоящий Путин исчез во время своего второго президентского срока. Так, кандидат психологических наук Дмитрий Попов считает, что существуют три "Путиных". Ранее, утверждает он, их было шестеро, но трое исчезли после последней инаугурации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Зеленский назвал Путина "больным и циничным существом ", которое разговаривает сама с собой. Причиной возмущения стало видеообращение Путина о теракте в "Крокус Сити Холле".