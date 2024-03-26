Ботокс та чутки про двійників. Як за 24 роки змінилося лице Путіна (фото)

Диктатор вступав на посаду із мішками під очима та зморшками

Сьогодні у Росії — цікава дата зі встановлення диктатури. Володимир Путін вперше обрався президентом росії 24 роки тому, він отримав владу 26 березня 2000 року.

Якщо Путін доживе до кінця каденції, то стане другим в історії РФ "правителем" за кількістю років при владі. Імператриця Катерина II правила 34 роки, а Путін своєю участю у виборах намірився 30. Це з урахуванням перерви на Дмитра Медведєва (2008—2012 рр.), коли Путін був прем’єром.

"Телеграф" оцінює, як змінювався російський диктатор ці 24 роки і чи він це насправді.

Як змінювалася зовнішність

На момент вступу в посаду Путіну було під 50, він виглядав на свій вік: мав глибокі зморшки на лобі, темні кола під очима, друге підборіддя і натяк на лисину. Але за ці 24 роки з його зовнішністю відбуваються дивні метаморфози. Путін отримує прізвисько "ботоксний дід" через розпухле лице.

За 24 роки Путін позбувся мішків під очима і розпух

Уколи краси, пластика, двійники

Пластичні хірурги звертають увагу на тюнінг обличчя Путіна. Змінам могли піддатися форма підборіддя, верхні та нижні повіки, а контур рятували філери.

Так, "24 канал" із посиланням на пластичного хірурга Дмитра Слоссера пише, що у Путіна очевидно змінила положення родимка біля ока. Також він проводив пластику верхніх та нижніх повік. Йому вводили чимало гіалуронової кислоти, аби припідняти вилиці.

Як змінювалося лице Путіна

Це все наштовхує на думку — чи Путін це насправді? У медіа вже ходять чутки, що на публічних заходах у ролі президента РФ з’являється зовсім інша людина. Приміром, у листопаді 2023 року з різницею у кілька годин у Путіна загадково зникли великі щоки.

Керівник української розвідки Кирило Буданов розповідав, що у Путіна є мінімум три двійники. Мовляв, українська розвідка їх розрізняє за жестами.

"Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це їхній зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини", – зазначив Буданов.

Існує теорія змови, що справжній Путін зник під час свого другого президентського терміну. Так, кандидат психологічних наук Дмитро Попов вважає, що існують троє "Путіних". Раніше, стверджує він, їх було шестеро, та троє зникли після останньої інавгурації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Зеленський назвав Путіна "хворою та цинічною істотою", яка розмовляє сама із собою. Причиною обурення стало відеозвернення Путіна про теракт у "Крокус Сіті Холі".