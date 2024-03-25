"Больное и циничное существо": Зеленский жестко ответил Путину из-за теракта в "Крокус Сити Холле"

Президент Украины уверен, что когда Путин умрет, в мире станет гораздо меньше терроризма

Российский диктатор Владимир Путин 25 марта в очередной раз попытался обвинить Украину в теракте, который произошел 22 марта в подмосковном Красногорске – хотя через силу был вынужден признать, что его совершили исламские экстремисты. Такие заявления Путина свидетельствуют только о том, что он – "больное и циничное существо".

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения. Он напомнил, что Путин, который вопит о "террористах", сам уже более 20 лет, как занимается террором.

"Сегодня Путин снова разговаривал сам с собой, и это снова транслировали по телевидению. Снова обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он – самое большое окно для террора. Он и его спецслужбы. И когда его не станет, запрос на террор и насилие исчезнет вместе с ним, потому что это его запрос. Ничей больше", — отметил Зеленский.

Отметим, что на Западе отвергают путинские истерики. Например, вице-президент США Камала Харрис отвергла заявления РФ о причастности Украины к стрельбе в "Крокус Сити Холл". Она отметила, что за теракт, скорее всего, ответственны члены террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта – Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К). Позже то же самое повторили в Госдепартаменте и Белом доме.

Великобритания выдвинула путинскому террористическому режиму строгое предупреждение на фоне теракта в подмосковном "Крокус Сити Холл". Лондон требует от российского диктатора Владимира Путина ни в коем случае не думать об эскалации войны в Украине под прикрытием этого теракта.

Между тем, пока Путин истерически ищет "украинский след", террористы из ИГИЛ-К анонсировали новые теракты в России. ИГИЛ, по данным журналистов, заявил, что таким образом они отомстят российскому диктатору Владимиру Путину и РФ за пытки членов организации, организовавших теракт в "Крокус Сити Холле".