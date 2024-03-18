Если Путин не умрет: когда в России пройдут новые выборы президента

У власти Путин находится уже 24 года

Лидирующий в выборах президента России Владимир Путин станет старейшим главой государства. Ему в октябре 2024 года исполнится уже 72 года.

И это не единственный рекорд Путина, ведь чтобы в очередной раз занять пост президента, он пошел на уловки и изменил закон. "Телеграф" подытожил, до какого года будет править российский диктатор и когда снова сможет переизбраться на пост президента.

Отметим, что восьмые выборы президента Российской Федерации согласно решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Инаугурация избранного президента Российской Федерации запланирована на 7 мая 2024 года. Президент страны избирается на шесть лет, то есть до 7 мая 2030 года.

У власти Путин находится с 2000 года. Он дважды избирался президентом в 2000 и 2004 годах, а в 2008 году его сменил Дмитрий Медведев, а Путин стал главой правительства. Однако уже в 2012 и 2018 году Путин был еще дважды "избран" президентом.

Однако летом 2020 года Россия приняла конституционные поправки, позволяющие Путину баллотироваться в президенты дважды и оставаться у власти до 2036 года.

Если раньше одно и то же лицо не могло занимать должность президента России более двух сроков подряд, то теперь учитываются только президентские сроки, на которые человек был избран с 2020 года.

Владимир Путину в 2004 году

Поэтому после окончательного принятия нового закона второй срок пребывания Владимира Путина на должности президента России был "обнулен", то есть его президентские полномочия до 2024 года будут рассматриваться как "нулевой" срок, позволяющий ему участвовать в президентских выборах и в 2024 году, и в 2030 году.

Владимир Путин станет старейшим президентом в истории России, который будет оставаться на 3 и 4 срок. В 2030 году ему ничего не будет мешать баллотироваться, ведь возрастные ограничения устанавливают рамки от 35 лет, а отметки "до" нет. Так что российский диктатор в этом вопросе обскакал даже Бориса Ельцина, которому на момент избрания в 1991 году было 60 лет. А Путину в 2030 году будет уже 78 лет.

Владимир Путин и Борис Ельцин в 1991 году

Однако доживет ли российский диктатор до выборов в 2030 году и потом в 2036 — вопрос, ведь у Владимира Путина есть очевидные проблемы со здоровьем. Симптомы этих болезней уже не раз замечали во время его публичных выходов. Кроме подозрений об онкологии и проблемах с сердцем, возможна и болезнь Паркинсона у властителя Кремля.

Напомним, "Телеграф" собрал заявления западных лидеров, в которых четко прослеживается негативное отношение к этому мероприятию в России. Все как один считают, что эти так называемые выборы лишены того же законного права выбора каждого.