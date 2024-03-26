"Конечно, Украина": у Путина сделали громкое заявление по поводу теракта в "Крокусе" (видео)

Россия продолжает искать "украинский след" в теракте и стрельбе в "Крокус Сити Холле". Так, во вторник, 26 марта, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что в трагедии виновата Украина.

Об этом говорится в посте Telegram-канала "SHOT". По его мнению, не должно быть даже речи о причастии террористической организации "ИГИЛ" к событиям в "Крокусе".

Корреспондент медиа задал вопрос Патрушеву, кто виноват в теракте — ИГИЛ или Украина.

"Конечно, Украина!" – ответил путинист.

Напомним, в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 22 марта произошел теракт со стрельбой, в котором в настоящее время погибли 144 человека. По данным российских спецслужб, его организовали таджики, которые намеревались "через окно" бежать в Украину. Об этом во время своего выступления заявил президент России Владимир Путин, даже несмотря на прозрачную причастность к теракту ИГИЛа, деятельность которого запрещена в РФ и "контролируется" спецслужбами.

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