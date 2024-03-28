Во сколько России обходится война против Украины: в СМИ озвучили огромную сумму

Возможно, россиянам придется вскоре столкнуться с повышением налогов

Российское вторжение в Украину возложило тяжелую ношу на государственный бюджет, а один день обходится Кремлю в около 300 миллионов долларов. Подобные расходы непременно приведут к тому, что Москве придется на непопулярные меры.

Как говорится в материале Wall Street Journal, помимо упомянутых 300 миллионов на российскую казну также ложится груз западных санкций и масштабного перевооружения.

При этом отмечается, что заявленный диктатором Владимиром Путиным прошлогодний экономический рост на 3,6% связан с триллионами рублей, которые были влиты в военное производство. Что касается гражданской экономики, то она испытывает серьезную нагрузку из-за 16% учетной ставкой Центробанка, а также оттока молодых работников, которые попадают в армию или же сбежали из страны.

В материале также говорится, что у России есть "копилка последней инстанции" под названием Фонд национального благосостояния, который оценивается в 135 миллиардов долларов. Однако только 58 из них хранятся в ликвидных активах вроде долларов, акций или облигаций, а остальное это либо золото, либо китайская валюта.

В прошлом году Путину пришлось изъять из этого фонда 38 миллиардов долларов и издание допускает, что еще один такой "рейд" может его полностью опустошить.

Отмечается, что в России уже обсуждают ужесточение налогообложения и введения "прогрессивного налога", что наверняка стане крайне непопулярной мерой и еще сильнее ударит по благополучию россиян.

Как сообщалось ранее, полковник британской армии, эксперт по безопасности Глен Грант рассказал "Телеграфу" о том, что в течение полутора-двух лет Россия столкнется с мощным кризисом, который может привести к голодным бунтам.