Будут пустые полки и бунты. Британский эксперт сказал, когда России грозит серьезный внутренний взрыв

Рубль будет постепенно ослабевать

Америка и Европа будут не только продолжат санкционное давление на Россию, но и усилят его. Ощутимый результат этой политики россияне ощутят уже скоро.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал полковник британской армии, известный в мире эксперт по безопасности Глен Грант. Он считает, что даже при том, что в мире хватает стран, готовых за российские деньги помогать России эти санкции обходить, российский рубль будет постепенно все равно ослабевать.

"Об этом говорят все лучшие эксперты. И в какой-то момент наступит критическая ситуация — как это было когда-то с Советским Союзом, когда за рубль уже ничего не купишь, когда его никто не хочет брать на внешнем рынке, и запас долларов закончился. И тогда для них начнутся настоящие проблемы. Поэтому, если вы взглянете на полки российских магазинов, они все еще не пусты. И поэтому мы еще не видели бунтов", — говорит Грант.

По мнению полковника, мы все еще в полутора-двух годах от серьезного внутреннего взрыва в РФ. Но он уверен, что он придет.

Об этом читайте в первой части интервью Глена Гранта, которое выйдет в среду, 27 марта, утром.

Напомним, ранее мы писали о том, что "теневой флот" россиян не может возить нефть после новых санкций США.