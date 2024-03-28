Скільки Росії обходиться війна проти України: у ЗМІ озвучили величезну суму

Можливо, росіянам доведеться незабаром зіткнутися із підвищенням податків

Російське вторгнення в Україну поклало важку ношу на державний бюджет, а один день коштує Кремлю близько 300 мільйонів доларів. Подібні витрати неодмінно призведуть до того, що Москві припаде на непопулярні заходи.

Як йдеться у матеріалі Wall Street Journal, крім згаданих 300 мільйонів на російську скарбницю також лягає вантаж західних санкцій та масштабного переозброєння.

При цьому наголошується, що заявлене диктатором Володимиром Путіним торішнє економічне зростання на 3,6% пов’язане із трильйонами рублів, які були влиті у військове виробництво. Що стосується цивільної економіки, то вона зазнає серйозного навантаження через 16% облікової ставки Центробанку, а також відтоку молодих працівників, які потрапляють до армії або втекли з країни.

У матеріалі також йдеться, що Росія має "скарбничку останньої інстанції" під назвою Фонд національного добробуту, який оцінюється в 135 мільярдів доларів. Проте лише 58 із них зберігаються у ліквідних активах на кшталт доларів, акцій чи облігацій, а решта це або золото, або китайська валюта.

Минулого року Путіну довелося вилучити з цього фонду 38 мільярдів доларів і видання припускає, що ще один такий "рейд" може його спустошити.

Зазначається, що в Росії вже обговорюють посилення оподаткування та запровадження "прогресивного податку", що, напевно, стане вкрай непопулярним заходом і ще сильніше вдарить по добробуту росіян.

Як повідомлялося раніше, полковник британської армії, експерт з безпеки Глен Грант розповів "Телеграфу" про те, що протягом півтора-двох років Росія зіткнеться з потужною кризою, яка може призвести до голодних бунтів.