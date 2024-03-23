Санкции животворящие: Индия полностью прекратила принимать подсанкционные российские танкеры с нефтью

Если танкер окажется подсанкционным, ему будет запрещено разгружаться в Индии, а нефть с него не примут заводы

Индия полностью прекратила принимать подсанкционные российские танкеры с нефтью, принадлежащие крупнейшему оператору танкеров РФ "Совкомфлоту". Принимать танкеры равно отказываются как частные, так и государственные нефтепереработчики – даже крупнейшая в стране Индийская нефтяная корпорация.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что для российских танкеров наступили тяжелые времена, поскольку теперь индийские НПЗ тщательно проверяют право собственности на каждое судно, чтобы случайно не принять нефть с подсанкционного.

Если танкер окажется подсанкционным, ему запрещено будет разгружаться в Индии, а нефть с него не примут заводы. Два танкера, отмечает издание, были вынуждены несколько недель стоять у берегов Индии, ожидая указаний по вопросу разгрузки.

Проблемы, возникшие у "Совкомфлота", привели к тому, что количество танкеров для перевозки нефти у россиян существенно сократилось. Россиянам также пришлось сократить скидки для покупателей, поскольку фрахт стал дороже, что делает российскую нефть менее привлекательной для стран, у которых жажда наживы пересиливает страх от возможности попасть под санкции США.

Кстати, именно из-за ужесточения санкций Индия отказалась от российской нефти, хотя раньше была одним из ее главных покупателей. Сейчас индийские заводы предпочитают покупать более дорогую нефть из других регионов, лишь бы не попасть под американские санкции.

24 февраля Соединенные Штаты ввели санкции против ведущей российской танкерной группы "Совкомфлот" (FLOT.MM), чтобы снизить российские доходы от продажи нефти, за счет которых российский террористический режим финансирует войну в Украине. "Совкомфлот", по данным США, причастен к нарушению ценового потолка на российскую нефть, а также ко лжи с целью скрыть реальную деятельность компании по уклонению от санкций.